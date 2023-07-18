На ринг выходит Поветкин. В Южно-Сахалинске 21 июля отпразднуют День бокса «Сахалин – 2023».

Гостей мероприятия на стадионе «Космос» будут ожидать разминка, мастер-классы и автограф-сессия с чемпионами России, Европы, мира и Олимпийских игр – Александром Поветкиным, Денисом Лебедевым, Русланом Проводниковым, Эдуардом Трояновским, Иваном Кирпой, Рахимом Чахкиевым и Владимиром Флейшгауэром.

Помимо этого, для зрителей пройдут показательные выступления от сахалинских боксеров, будет организована развлекательная зона. Также все желающие смогут угоститься чаем с пирожками, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Начало в 11.00, вход свободный.