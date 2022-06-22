На россиян в Германии заводят дела о нарушении санкций при оформлении tax free. В аэропортах у них изымают приобретённую одежду, обувь и аксессуары дороже 300 евро при попытке получить за них налоговый вычет и заводят дела о попытке незаконного ввоза в Россию санкционной продукции.
Зря смеялись
Помнится, лет 30 назад первый сахалинский губернатор Валентин Федоров, увидев в островных хозяйствах высокоудойных голштинофризов, был настолько впечатлен, что решил поставить памятник корове. А чтобы слова не расходились с делом,...