На россиян в Германии заводят дела о нарушении санкций при оформлении tax free. В аэропортах у них изымают приобретённую одежду, обувь и аксессуары дороже 300 евро при попытке получить за них налоговый вычет и заводят дела о попытке незаконного ввоза в Россию санкционной продукции.

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