На Сахалин поступила самая крупная за время иммунизации партия вакцины

Сегодня в Южно-Сахалинск доставлена партия вакцины ГамКовидВак (Спутник V) в количестве 36 тысяч доз. Такой объем препарата позволит провести иммунизацию жителей региона без сбоев.

Поступление вакцины осуществляется напрямую от минздрава России. Количество направляемых в регионы доз определяется исходя из объемов использования препарата в субъектах. Сахалинская область – лидер по этому показателю, поэтому особенно важно не допустить сбоев работы в островных пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Чтобы обеспечить Сахалинскую область вакциной в нужном количестве, ведутся прямые переговоры с руководством федерального минздрава. Для обеспечения скорейшей доставки в Москву в конце недели был направлен первый заместитель министра здравоохранения региона. Благодаря общим усилиям наш регион получает вакцину в приоритетном порядке, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Вакцина доставлена на фармацевтический склад. Уже сегодня ее отправят в медучреждения области.

–За прошедшие выходные в нашем регионе привились более 2 тысяч человек – это чрезвычайно высокий показатель. По будням спрос еще выше. Мы делаем все возможное, чтобы каждый человек получил иммунную защиту, – прокомментировал региональный министр здравоохранения Владимир Кузнецов.