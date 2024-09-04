На Сахалин прибыла очередная партия новых пассажирских железнодорожных вагонов

Их восемь, они предназначены для поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Пять из них – купейные, они будут курсировать на маршруте Южно-Сахалинск – Ноглики. Планируется, что первый рейс поезд выполнит в сентябре.

По данным предприятия-изготовителя, Тверского вагоностроительного завода, в вагоне «купейной» модели 46 кресел, плюс купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Причем, в купе предусмотрена верхняя спальная полка для сопровождающего. Продуман и реализован такой важный элемент, как подъёмное устройство в тамбуре для беспроблемных посадки и высадки маломобильных пассажиров.

Вагоны «сидячей» модели имеют 60 посадочных мест с эргономичными креслами, подлокотниками и откидными столиками.

Все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, аппаратами раздачи питьевой воды, информационными табло, экологически чистыми туалетами.

В начале года на Сахалин уже были отправлены восемь пассажирских вагонов такого типа. Они полностью соответствуют самым высоким требованиям к безопасности пассажиров, комфорту и скорости передвижения.

В региональном минтрансе сообщили, что обновление железнодорожного транспорта происходит по поручению главы региона Валерия Лимаренко.

– ОАО «РЖД» также ведет активную работу по замене пригородного подвижного состава — на Сахалине курсируют уже семь рельсовых автобусов. Кроме того, создается пассажирская инфраструктура, идет монтаж двухпутных вставок. Всё это в итоге должно повысить качество железнодорожных перевозок в регионе, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

Эта работа идёт в соответствии с региональным стратегическим проектом «Железная дорога как городской транспорт».

В прошлом году на площадке Восточного экономического форума губернатор Валерий Лимаренко и глава РЖД Олег Белозёров подписали соглашение о сотрудничестве, в котором, вкупе с перевозкой грузов и пассажиров, обслуживанием инфраструктуры железнодорожного транспорта, социальной сферой и экологией, оговорено продолжение реализации названного регионального стратегического проекта. Вагоны приобретены за счёт средств ОАО «РЖД».

– Сегодня в транспортной сфере региона происходят глобальные изменения. Это касается и железной дороги, где мы обновляем составы и прорабатываем маршруты и их интенсивность с учётом потребностей жителей. Не раз сахалинцы обращались ко мне с просьбой обновить вагоны на поездах дальнего следования, и сегодня мы вновь встречаем новую партию техники, которая соответствует всем современным требованиям. Кроме того, в Южно-Сахалинске появились городские экспрессы, которые уже успели оценить горожане. Мы продолжаем открывать новые транспортно-пересадочные узлы, добавлять рейсы. И все это делаем для того, чтобы островитяне и гости региона могли комфортно добираться в школы, сады, больницы и любые другие пункты, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Николай ПИТЕРСКИЙ.