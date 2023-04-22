На Сахалин прибыла первая партия новых автобусов

Уже в ближайшие дни 20 автобусов, работающих на газе, выйдут на муниципальные маршруты Южно-Сахалинска. До конца мая в островную столицу прибудут еще 80 таких автобусов.

Сегодня губернатор Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин передали ключи от первой партии машин руководству АО «Транспортная компания».

– Мы все хотим, чтобы наши города были удобными для жизни. И общественный транспорт играет в этом значимую роль. Жители должны иметь возможность добираться до работы, школы, детского сада, поликлиник, мест отдыха быстро и с комфортом. В рамках этой большой работы мы передаем муниципальной транспортной компании первую партию новых автобусов. Все они работают на газе. А значит, являются более экологичными и экономными в эксплуатации. Уже в следующем году такие же автобусы будут закуплены для южных районов Сахалина. В последующие годы – для средней и северной части острова, – обратился к собравшимся губернатор Валерий Лимаренко.

– У нашей компании сегодня праздник. Наконец-то мы получили эти прекрасные автобусы. Водители очень их ждали. Эти машины станут украшением нашего города. Они красивые, современные и экологичные. Мы будем бережно относиться к этой технике и обслуживать наших пассажиров только на оценку «отлично». Знаю, что процесс приобретения автобусов был непростым. Поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо всем, благодаря кому это событие стало возможным, – отметил генеральный директор АО «Транспортная Компания» Сергей Павлов.

Машины отвечают всем современным стандартам. Они оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования и контроля за пассажиропотоком. Кроме того, все автобусы соответствуют требованиям перевозки маломобильных жителей.

Технику собрали на Минском автомобильном заводе. В числе предназначенных для Сахалина автобусов оказался юбилейный тридцатитысячный экземпляр – для водителей это стало приятным сюрпризом. Машины приобрели для города за счет региональных средств при участии ПАО «Сбербанк».

– Хочется сказать спасибо региональным властям за транспортную реформу, которая проводится в области. Благодаря этим усилиям в наш город прибыла первая партия новейших автобусов. Оснащение транспорта, выполненное по современным стандартам, позволит водителям чувствовать себя уверенно на дорогах, а пассажиры получат высокий уровень комфорта. И это только начало большого пути. Сейчас мы строим новый транспортный парк, который будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Такого не было в Южно-Сахалинске с 70-х годов прошлого века, – подчеркнул мэр островной столицы Сергей Надсадин.

Современный автобусный парк, расположенный в южной части города, станет базой для городских и пригородных автобусов. Здесь будут выполняться все виды технического обслуживания и ремонта техники. Для сотрудников создадут комфортные условия — предусмотрят комнаты отдыха, душевые и столовую.

На площадке, где раньше располагался старый автобусный парк, Газпром за собственные средства возведет ледовый дворец, сообщает пресс-служба регионального правительства.