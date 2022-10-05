На Сахалине активно поддерживают мобилизованных граждан и их семьи

В конце сентября в Южно-Сахалинске создан штаб общественной поддержки граждан, мобилизованных для участия в СВО. На прошлой неделе волонтеры обошли более 1000 семей. Важно было узнать, какие вопросы интересуют людей, и чем им может помочь региональное правительство.

— Сахалинцев интересовало сохранение рабочих мест за мобилизованными, единовременная выплата, кредитные каникулы, — сообщил на брифинге заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук. — Все это очень важные моменты, и они решаются. Например, приказ по линии Министерства обороны о зачислении призывника в действующую часть для нас — тот самый нормативно-правовой документ, который дает мобилизованному право на гарантированную выплату в 300 тысяч рублей, причем безо всяких проволочек.

Денежное довольствие будет перечисляться на карточку мобилизованного или его супруги. Однако по желанию деньги могут переводить и на карточку одного из родителей.

За мобилизованными будут сохраняться рабочие места, об этом однозначно заявляют сахалинские работодатели. Что же касается кредитных каникул, то финансовые организации уже готовят соответствующие документы, разъясняющие порядок оформления этих самых каникул. Так что семьям мобилизованных граждан переживать не стоит.

Интересовали сахалинцев и вопросы чисто бытового характера. Кто-то просил помочь в заготовке дров и угля на зиму, а кого-то волновала проблема ступенек, создающих неудобства для престарелых родителей. По результатам встреч была сформирована база проблемных вопросов, определены основные направления, и главы муниципалитетов взяли их в работу.

— Пока мы не услышим каждую семью и не поможем ей, наша работа по поддержке мобилизованных ребят и их семей будет продолжаться. Мы организовали горячую линию по вопросам социальной защиты, чтобы можно было позвонить и поделиться своей проблемой. Вот этот номер: 8-800-201-00-99, добавочный 1. Принято уже более 250 звонков, — сообщил Владимир Ющук.

Мобилизация — дело серьезное и весьма ответственное. Однако не всегда все происходит так, как и положено в армии — четко и слаженно. Более 140 сахалинцев, получивших повестки, по разным причинам были отправлены из военкомата по домам. Мобилизационная комиссия под управлением военкома разбиралась конкретно в каждом таком случае и выносила справедливое решение.

Одной из проблем, озвученных на брифинге, стал рост цен на военную экипировку. С этим столкнулись сахалинцы из числа мобилизованных, собираясь в военкомат.

Впрочем, тут же выяснилось, что сахалинское правительство оперативно провело закупку всего необходимого, причем по среднерыночным ценам. Спальные мешки, рюкзаки, теплая одежда также была закуплена централизованно и в нужном объеме.

— Что-то искать, покупать, да еще по завышенным ценам просто нет смысла, — считает Владимир Ющук.

Владимир БОЛОТОВ.