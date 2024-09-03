На Сахалине достойно отметили 79-ю годовщину со Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

3 сентября в Южно-Сахалинске празднование началось с традиционной минуты молчания и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала на площади Славы. Таким образом отдали дань памяти участникам тех огненных событий, многие из которых пали смертью храбрых на полях сражений, ветераны, представители власти и духовенства, общественность.

Как всегда с блеском выступил военный духовой оркестр, прозвучал салют, прошел небольшой митинг. Глава региона Валерий Лимаренко в своем выступлении подчеркнул, что этот праздник отражает великий подвиг наших предков в освобождении Родины и народов Азии от самурайской военщины.

– Представители фронтового поколения защитили страну от жестокого врага, подняли знамя Победы над развалинами Берлина. Вернули в состав страны ее исконные земли – южный Сахалин и Курилы. Принесли долгожданный мир народам Европы и Азии. Восстановили разрушенные войной города и села, сделали нашу Сахалинскую область успешно развивающимся регионом, – сказал Валерий Лимаренко и поздравил всех с этим праздником.

Военная техника в параде не участвовала, но зато «на отлично», торжественно печатала шаг знаменная группа роты почётного караула 68-го армейского корпуса с флагом России и знаменем Победы.

В одном парадном строю прошли «коробки» военнослужащих, сотрудников различных силовых ведомств, юнармейцев, кадетов.

Ряды ветеранов, увы, редеют с каждым годом. Некоторые пожилые люди не смогли посетить праздник в силу проблем со здоровьем.

Но власти помнят о каждом из них, и накануне праздника восемь ветеранов и тружеников тыла получили персональные поздравления. У каждого во дворе военный оркестр выдал мини-концерт, ветераны также получили памятные подарки. Такие акции городские власти совместно с военными, Народным фронтом проводят каждый год. Поздравления принимали Леонтий Иоелевич Браславский, Александр Петрович Соломников, Вячеслав Васильевич Гаврилов, Василий Николаевич Андреев, Владимир Дмитриевич Соломко, Павел Данилович Щербак, Нина Николаевна Харенко и Евгения Семеновна Сахарук.

…Парадом дело не ограничилось. В музейно-мемориальном комплексе и историческом парке «Россия – моя история» организовано культурно-массовое мероприятие «Освобождение» и открылось выставка «Нам нужна одна Победа!». Сотрудники областной научной библиотеки провели акцию «Мы Zа мир!».

А ещё южносахалинцев и гостей города пригласили в 20 часов на площадь Победы, где запланирован концерт. Говорят, с участием народного артиста РФ Олега Газманова.

Ярослав САФОНОВ.