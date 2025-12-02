На Сахалине эвакуировали экипаж севшего на мель китайского сухогруза

2 декабря спасатели МЧС России совместно со спасателями сахалинского филиала морской спасательной службы сняли с сидящего на мели у Невельска китайского сухогруза An Yang 2 и доставили на берег 14 человек — весь экипаж. Судно оказалось на мели в феврале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

На месте дежурили инспекторы Центра ГИМС Невельского района, которые обеспечивали безопасность на воде. От ведомства были привлечены 7 сотрудников и 2 лодки. В 18.30 последний член экипажа был благополучно доставлен на берег.

Китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель в результате сильного шторма 8 февраля в устье реки Казачки. Он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, но получил пробоину, судно находится в 200 м от берега, в двух километрах южнее порта Невельск. Никто из членов экипажа не пострадал. Разлива топлива не произошло. В середине мая специалисты завершили операцию по откачке топлива с судна. Нефтепродукты были перевезены на специализированный склад на ответственное хранение. В октябре сообщалось о том, что судно готовят к снятию с мели. Тянуть его должен был собственник — китайская компания-судовладелец, однако работы не были выполнены. По этому вопросу идут переговоры.

Изначально на борту находилось 20 человек, нескольких весной отправили на родину.

На борту судна оставались 14 человек. Они следили за его функционированием. Накануне стало известно, что на An Yang 2 произошла авария в энергосистеме, там прекратилась выработка электричества. По информации областного правительства, техническое решение для подачи электричества на судно было найдено, но китайский экипаж по международному каналу связи подал сигнал бедствия, капитан приказал покинуть судно. Была развернута операция по спасению иностранного экипажа, однако подойти к судну мешал шторм. Эвакуацию начали во второй половине дня во вторник.

Гражданам Китая с судна An Yang 2 помогут с временным размещением, их осмотрят медики. Об этом сообщили в органах власти. Будут проверены документы, визы, вопрос с дальнейшим нахождением в стране будет решаться отдельно.

СПРАВКА

У островного региона уже есть опыт разрешения чрезвычайных ситуаций с иностранными судами. В 2021 году у берегов Холмска выбросило другой китайской сухогруз – Xing Yuan. В октябре этого года завершена его утилизация.

Для этого провели процедуру вывода судна из-под таможенного контроля –– это был первый подобный опыт в России. За счет бюджетных средств организовали работы по удалению сухогруза. Было подано заявление в суд с требованием взыскать с владельцев судна затраты на утилизацию.