На Сахалине гражданин Узбекистана обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждил уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, не позднее января 2021 года обвиняемый, находясь на территории г. Южно-Сахалинска, вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистским и запрещена на территории Российской Федерации.

Будучи участником запрещенного движения, им пропагандировалась криминальная идеология, велась документация по контролю и расходованию материальных ценностей так называемого «общака», принималось участие в так называемых «сходках», а также осуществлялись иные противоправные деяния, направленные на продолжение деятельности ячейки экстремисткой организации.

Иностранный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ России при попытке покинуть территорию Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления. Обвиняемый заключен под стражу.