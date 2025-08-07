На Сахалине и Курилах реконструируют штурмы 1945-го

Огненная 50-я параллель

Военно-историческая реконструкция событий 11 – 12 августа 1945 года, а именно штурма японского полицейского поста Хандаса на Сахалине, ежегодно собирает до 5000 зрителей.

– В нынешнем году желающих своими глазами увидеть это яркое зрелище будет не меньше, – уверенно говорит председатель собрания депутатов Смирныховского района Ольга Минутина. – Уже в мае люди забронировали все номера в гостиницах и «расхватали» съёмные квартиры на 9 августа, когда пройдёт очередная, 6-я по счёту реконструкция.

Районные власти постарались сделать всё, чтобы посетителям было комфортно. Прибывающие имеют возможность бесплатно добраться к месту проведения праздничных мероприятий в селе Рощино на автобусах. Расписание опубликовано в соцсетях. Автобус прямого маршрута из районного центра Смирных отправляется в 10.40 от автобусной остановки «Арена» с заездом на остановку в с. Победино (центр) в 10.50.

Зрителей ждёт много нового и интересного. В частности, приведённый в подобающее состояние японский полицейский пост и другие объекты укрепрайона. Как известно, пост был обнесён высоким земляным валом с бойницами через каждые пять метров. С северной стороны – два дота, каждый с пятью амбразурами, ограждение из колючей проволоки, противотанковый ров и бурная река. Штурм этого, казалось бы, неприступного укреплённого района японцев продолжался двое суток… Всё выглядит так, как будто посетитель оказался на месте боёв 1945-го.

Обустроены парковка и смотровая площадка на 1500 зрителей с отличным обзором.

По уже сложившейся традиции у места реконструкции пройдёт благотворительная ярмарка со сбором средств на нужды наших воинов в зоне СВО.

Руководитель регионального отделения поискового движения России Артём Бандура не раскрывает всех секретов, но сообщил журналисту «Советского Сахалина» некоторые подробности предстоящего действа:

– Участники реконструкции будут использовать обмундирование и во­оружение РККА и японской императорской армии времён Второй мировой войны. Мы заблаговременно пригласили к участию энтузиастов из военно-исторических клубов и патриотических объединений, действующих в России. Отклик был массовым, поступило больше 80 заявок. Мы отобрали 60 реконструкторов из 9 регионов: Москвы, Московской области, Ростова, Хабаровска, Тулы и других. Прежде иностранцы не участвовали в реконструкции, на этот раз будут студенты МГИМО, живущие в Москве: один гражданин Китая, второй – Польши. По нашей линии организуем тематическую выставку, нам есть что показать! Место действия остаётся неизменным: село Рощино Смирныховского района. Ждём всех 9 августа, начало в 12 часов. К слову, мероприятия проводятся по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Десант идёт на штурм

А 18 августа на острове Шумшу пройдёт реконструкция другого важного военного и исторического события – высадки советского десанта на остров-крепость. По замыслу организаторов, это зрелище будет состоять из морского и наземного этапов, чтобы воссоздать события с наибольшей достоверностью. По предварительным данным, в этой операции примут участие 150 человек из двух десятков российских регионов и дружественных стран.

В этот же день на Шумшу пройдут церемония захоронения останков солдат, обнаруженных поисковиками, экстремальный триатлон, во время которого почти два десятка участников посоревнуются в плавании в открытом море, велогонках и беге. Вечером концерт «Песни у костра» с участием сахалинских и приезжих артистов.

Планируется снять документальный фильм и два музыкальных клипа.

Акцент

По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в селе Рощино Смирныховского района создаётся музей под открытым небом, посвящённый Южно-Сахалинской наступательной операции 1945 года.

Создание военно-исторического мемориального комплекса на Шумшу приурочено к 80-летию Великой Победы и победы над милитаристской Японией. Комплекс посвящён Курильской десантной операции, его создают по поручению Президента РФ Владимира Путина. Работы ведутся под контролем вице-премьера – полпреда Президента России Юрия Трутнева. Рабочую группу по исполнению поручения главы государства возглавили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

На заседании оргкомитета «Победа» под руководством главы островного региона обсуждался вопрос о комплексе на Шумшу. Валерий Лимаренко подчеркнул:

– Важно предусмотреть все моменты, возможные сложности, поскольку наша задача – провести эти значимые мероприятия на самом высоком уровне. Особенно это важно, когда наша страна, как и много лет назад, вынуждена отвечать на внешние угрозы, вести непримиримую борьбу с национализмом и выступать в защиту наших людей, – отметил глава региона.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото пресс-службы правительства области.

