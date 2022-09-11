На Сахалине и Курилах выбрали депутатов областной Думы

Как соообщили в областной избирательной комиссии, трехдневные выборы завершились сегодня, в 20.00 закрылись для голосования все 306 избирательных участка, в том числе 13 УИК на Курильских островах.

В списки для голосования был включен 374 401 избиратель Сахалина и Курил. В соответствии в этой цифрой было изготовлено 374 401 бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам и столько же для голосования по единому избирательному округу, причем в обоих случаях по 58 939 штук предназначено для комплексов обработки избирательных бюллетеней.

В этом году 31 КОИБом были обеспечены четыре муниципалитета: Южно-Сахалинск, Долинский, Анивский и Холмский городские округа.

«В завершающий день выборов на 18.00 проголосовали 28,30% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования. На избирательные участки пришли 105 944 сахалинца и курильчана. Досрочно в области проголосовали 3002 человека», — рассказала председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

По ее словам, думские выборы в регионе прошли в атмосфере максимальной открытости и прозрачности. Избирком обеспечил в течение всех трех дней прямую трансляцию из избирательных участков в центре наблюдения, базирующегося в историческом парке «Россия – моя история». За голосованием следили около тысячи наблюдателей от политических партий и общественных движений области. Системами видеонаблюдения, работающими в круглосуточном режиме, были снабжены все избирательные участки и территориальные комиссии на Сахалине и Курилах.

— Жесткий контроль процедуры голосования все три дня обеспечивали сотрудники полиция и представители Общественной палаты региона. За это время в избирком и на горячую линию не поступило ни одной жалобы на какие-либо существенные нарушения, которые могли бы повлиять на результат голосования в области», — подчеркнула Виктория Черкасова.