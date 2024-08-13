На Сахалине и в Хабаровском крае ищут пропавших в море путешественников

Прошло уже несколько суток, как они отправились в плавание на катамаране от мыса Перовского на материке до сахалинского порта Москальво, но до пункта назначения они не добрались и связи с ними нет.

Что известно на последний момент? Путешественников трое. Это взрослые братья Сергей и Михаил Пичугины, и сын Сергея Илья, ему 15 лет. Перед тем, как отправиться к берегам Сахалина, они побывали на Шантарских островах, что на севере Хабаровского края. Это место, удаленное от цивилизации, славится тем, что здесь можно полюбоваться на китов и других морских обитателей в их естественной среде обитания. Некоторые туристические компании именно этим заманивают своих клиентов, предлагая «фантастические» туры.

Известно, что на Шантарах эти трое встретились 4 августа с двумя группами путешественников с материка. Через пять дней остальные туристы разъехались, а Пичугины решили отправиться в село и порт Москальво, расположенное в северо-западной части Сахалина и относящееся к Охинскому району. Точкой старта выбрали мыс Перовского, что расположен в Николаевском районе Хабаровского края – у устья реки Коль, к северо-западу от залива Спасения.

В плавание отправились на борту катамарана «Байкат-470». Это маломерное судно представляет из себя моторную лодку катамаранного типа грузоподъемностью 100 кг, пассажировместимостью 6 человек, с максимальной мощностью мотора 40 лошадиных сил. Дно имеет бронирование, материал, из которого лодка изготовлена – полимер ПВХ (поливинилхлорид).

На известие о пропаже этих мореплавателей оперативно отреагировали спасатели, волонтеры-поисковики, а также власти на местах – на материке и на острове. Так, мэр Охинского района Евгений Михлик в своем телеграм-канале сообщил о принятых мерах. Доступные рыболовецкие суда в районе оповещены о случившемся и готовы оказать возможную помощь. Также в поисках участвуют сотрудники ГИМС. Предстоит обследовать участок побережья между селами Москальво и Некрасовка. Этот участок непростой, местами встречаются «плывуны», которые можно преодолеть лишь по отливу…

В морском спасательном подцентре Южно-Сахалинск в полдень 13 августа сообщили, что никакой дополнительной информации не поступало, вертолет к поискам ещё не подключался по метеоусловиям. Сильного волнения моря в предполагаемом месте нахождения лодки нет, но видимость неважная.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что выясняются все обстоятельства, проводятся поисково-спасательные мероприятия.

Николай ПИТЕРСКИЙ.