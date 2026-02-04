Четверг, 5 февраля, 2026
На Сахалине к реальному лишению свободы приговорен 19-летний распространитель наркотиков



Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 2006 г.р.

Он осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору через Интернет в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

В суде установлено, что в феврале прошлого года осужденный договорился через мессенджер с неустановленным лицом о совместной реализации наркотиков.

Для исполнения задуманного он приобретал крупные партии запрещенных веществ, фасовал на более мелкие и передавал бесконтактным способом соучастнику для дальнейшей продажи потенциальным потребителям.

В сентябре 2025 года молодой человек совместно со знакомым забрали во Владивостоке более 270 г каннабиса и, спрятав в нижнем белье, перевезли авиасообщением в Южно-Сахалинск, где небольшую часть разложили по тайникам-закладкам.

Кроме того, подсудимый вырастил на дачном участке несколько кустов конопли для изготовления запрещенной смеси с целью личного употребления.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Свою вину мужчина признал и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбываем в колонии общего режима.

