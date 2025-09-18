На Сахалине набирает обороты уборочная страда-2025

Как движется уборка картофеля и прочих культур и какие виды на урожай? Об этом журналисту «Советского Сахалина» рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Уборочная кампания в области началась со второй половины сентября. Первыми к массовому сбору картофеля приступили в Углегорском районе, а сейчас к этой работе подключились все хозяйства. Пока рано подводить итоги, но первые выводы уже можно сделать.

Засушливая жаркая погода июня и июля оказала влияние на формирование урожая ранних сортов сельхозкультур. Например, капуста сформировала мелкие кочаны. Жара способствовала вспышке численности листогрызущих вредителей, из-за чего, несмотря на применяемые системы защиты растений, часть кочанов ранней капусты потеряла товарный вид. В результате сбор ранней продукции на 30 проц. ниже уровня прошлого года.

Осадки августа – сентября смягчили ситуацию, позволили набрать урожай средних сортов картофеля. Предварительно его урожайность выше аналогичного периода прошлого года более чем на 30 проц. А рост овощей борщевой группы ещё продолжается.

Собранный урожай необходимо сохранить. Картофеле- и овощехранилищ в области достаточно, свое­временно проведён необходимый текущий ремонт и дезинфекция, подготовлены помещения к приёму и длительному хранению урожая.

Какое первое впечатление от урожая? Достаточно ли собранного для обеспечения нужд сахалинцев и курильчан? Может быть, есть излишки или, наоборот, придётся что-то закупать за пределами области? На эти вопросы в министерстве ответили, что об излишках продукции пока говорить рано. Специалисты рассчитывают на запланированный урожай, достаточный для обеспечения жителей региона в зимне-весенний период.

Что же касается поставки продукции из других районов страны, ежегодно островные предприниматели завозят до 4 тыс. тонн картофеля и около 20 тыс. тонн овощей. Таким образом они расширяют ассортимент продукции на рынке, увеличивая возможность выбора для населения.

Отдельная тема – закладка части клубней на семена до следующего сезона. Семенной фонд картофеля для будущей посадки формируется сразу при закладке урожая на хранение. Основные возделываемые на острове сорта – Ред Скарлет, Гала, Зекура. Ежегодно для обновления семенного фонда сельхозтоваропроизводители приобретают в других регионах картофель элитных категорий. Помимо традиционных хозяйства закупают и новые сорта для возможной сортосмены. В нынешнем году завезены семена сортов Фламинго, Прайм, Коломбо, Мемфис, Триумф, Лидер, Маяк, Артемис. Специалистам хозяйств предстоит оценить потенциал новых сортов в условиях региона.

Ярослав САФОНОВ.

Любопытные факты

В АО «Совхоз «Тепличный» в 2025 году проводилось агроэкологическое испытание 13 сортов картофеля отечественной селекции селекционного центра «ДокаДжин».

Совместно с агрономами других хозяйств области и специалистами центра «ДокаДжин» оценивалась вегетация сортов в условиях текущего года и дегустировались вкусовые качества. Теперь агрономам предстоит оценить урожайность и лёжкость экспериментальных сортов.

Также проводилось испытание 4 сортов отечественной селекции, предоставленных НПП СеДеК «Домодедово». По итогам будут оценены сорта, пригодные для районирования в островных климатических условиях.

P. S.

Уборка урожая в Сахалинской области продолжится до второй декады ноября. За картофелем последуют столовые корнеплоды, затем настанет очередь капусты. Итоги работы растениеводы подведут в ноябре.