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На Сахалине началось производство органической продукции

Фото: spb.selhozproduct.ru

Первое сельскохозяйственное предприятие получило соответствующие сертификаты Роскачества. Имя нашего первопроходца, внесённое в единый реестр производителей органической продукции минсельхоза России, – ООО «Агротехнологии Сахалина». Его самая первая продукция, получившая сертификат, – тыквы двух сортов.

Похоже, островным потребителям уже пора начинать привыкать к новой символике: два белых листика в центре и надписи «Органик» и «Organic» – так выглядит официальный знак, своего рода знак качества, который обязательно должен располагаться на соответствующих полках в торговых точках, где будут продавать такую продукцию, выращенную без или почти без использования химических средств на залежных землях, долгое время не знавших обработки, в том числе пестицидами.

Как объяснили журналисту «Советского Сахалина» в региональном минсельхозе, программа развития экологического сельхозпроизводства принята на федеральном уровне и реализуется в разных регионах. Делаются первые шаги. Новое дело требует основательной научной поддержки. Каждой сельхозкультуре требуются свои специфические технологии, их предстоит разработать и обкатать. По словам регионального министра сельского хозяйства и торговли Инны Павленко, в области разработан план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, рассчитанный до 2025 года. Сделано это по поручению главы региона Валерия Лимаренко. Из областного бюджета на эти цели ежегодно выделяются ассигнования.

В Приморском крае сертифицировано три производителя органической продукции, ещё по одному в Хабаровском крае и в Амурской области.

ООО «Агротехнологии Сахалина» сертифицировало 50 гектаров земель для органического производства. В нынешнем году под выращивание органической тыквы из соответствующих семян было выделено два гектара. В следующем году будут выращивать тыкву четырёх сортов и картофель с морковью.

Другие потенциальные участники этой программы, сельхозпроизводители области могут рассчитывать на меры поддержки, которые региональные власти на равных правах оказывают аграриям. Это организационная помощь с приобретением механизации, различного оборудования, органических семян.

Владимир СЛАВИН.

 

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