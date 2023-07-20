На Сахалине начался первый семестр всероссийского студенческого медицинского отряда

11 ребят из Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода и других городов будут работать до конца лета в медицинских учреждениях Южно-Сахалинска под руководством опытных специалистов.

Студентов приглашают в городскую больницу имени Анкудинова, Центральную и детскую поликлиники. Для сахалинских лечебных организаций — это замена сотрудников в отпуске, а для ребят — возможность присмотреться к потенциальному месту трудоустройства.

Во всех государственных лечебных организациях молодые специалисты могут рассчитывать на комплекс мер социальной поддержки. Будущие врачи уже сейчас рассматривают островной регион, как место дальнейшей работы.

— Для них это полезный опыт в профессиональном плане. Ребята познакомятся с сахалинской системой здравоохранения — признанной в стране одной из передовых. Возможно, отсюда начнется старт их карьеры, — рассказала руководитель медицинского направления центрального штаба российских студенческих отрядов Кристина Сидорова. — У нас это всероссийский проект, поэтому всем регионам отправляли положение о реализации. Студенты откликались на него сами и подавали заявки. Мы отбирали участников по среднему баллу зачетной книжки, по активности в культурной, спортивной и творческой жизни университета. Трудовой сезон у отрядов начинается с середины июля и заканчивается к концу августа.

По словам Кристины, студентам заплатят по ставке сотрудника, на замену которому они пришли.

— Ребята будут работать по штатному расписанию, как и все специалисты, — говорит Кристина Сидорова. — На полтора месяца они полностью погрузятся в рабочий процесс. Обязанности у каждого будут в зависимости от должности. В поликлинике — прием пациентов и помощь врачу. В стационаре — уколы, капельницы, выдача таблеток.

Министр здравоохранения области Владимир Кузнецов напомнил студентам условия для молодых специалистов, прибывших работать в сахалинских медучреждениях. Это подъемные в размере 1 млн 800 тысяч рублей, помощь с жильем, а также индивидуальный план профессионального развития.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.