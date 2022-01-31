На Сахалине начинается приём заявок в сахалинские детские лагеря

Приём заявлений в электронном виде на отдых и оздоровление школьников в детских оздоровительных лагерях области будет проходить с 9 часов 1 февраля до 18 часов 22 февраля 2022 года.

Запись проводится на весенние и летние смены в три островных лагеря. Число мест составит 130 человек на каждую смену в ОАУ ОДЦ «Юбилейный», 60 человек на смену в ГБУ ОЦ «Лесное озеро» и 130–180 человек на смену в ОГАУ ЦМСР «Чайка».

Подать заявление можно исключительно в электронном виде через АИС «Е-услуги. Образование», при этом необходимо иметь учётную запись на портале «Госуслуги».

Как подчёркивают специалисты областного центра внешкольной воспитательной работы, перед подачей заявления родителям необходимо ознакомиться с документацией по детскому отдыху, размещённой на сайте областного министерства образования. В частности, там опубликован график летних оздоровительных и профильных смен, инструкция по подаче заявления, список необходимых документов и график их приёма, стоимость путёвок, перечни категорий детей, имеющих право на внеочередное получение мест или бесплатную путёвку.

Там же можно посмотреть презентации оздоровительных учреждений.

Всё путёвки субсидируются правительством области. Не менее 30% квот закреплены за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Им и ещё некоторым категориям детей отдых оплачивается за счет областного бюджета.

Для остальных сахалинцев путёвки льготные, при этом родители оплачивают 15% от общей стоимости путёвки. Так, самые дорогие путёвки – в детский лагерь «Чайка», где за 21-дневную смену родители заплатят 12,1 тысячи при полной стоимости путёвки 81 тысяча рублей.

Консультативную поддержку в случае затруднений можно получить по номерам телефонов 8 (4242) 72-26-06 или по телефону «горячей линии» – 8 800 201 58 10, сообщает областной центр внешкольной воспитательной работы.