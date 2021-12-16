На Сахалине наградили специалистов ЖКХ – победителей первого отраслевого чемпионата «ЖЭКА-ПРОФИ»

Задания разработал Фонд содействия реформированию ЖКХ. Победителей поздравил генеральный директор госкорпорации Константин Цицин, который прибыл в островной регион с рабочей поездкой.

– За последние 15-20 лет в сфере жилищно-коммунального хозяйства многое изменилось. При строительстве новых микрорайонов учитывают различные факторы, на которые ранее не обращали никакого внимания. Мы внедряем в жизнь современные технологии самыми разными способами. К примеру, родилась идея закладывать сознание энергосбережения через детей. И это, по-моему, самое верное и эффективное решение, – отметил Константин Цицин.

В чемпионате приняли участие более 150 сахалинцев из 10 районов области – специалистов жилищно-коммунальной сферы, а также студентов техникума строительства и ЖКХ. Профессиональные состязания проходили в дистанционном формате.

По итогам чемпионата, победителями стали заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Евгений Золотов, консультант отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Долинского района Анна Шовкопляс и специалист департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Анивского района Александра Высочина.

Евгений Золотов выполнение заданий решил разделить на два этапа. Первый прошел в конце дня на рабочем месте – потратил примерно 2,5 часа на осмотр дома. А на следующий день свежим взглядом провел осмотр оставшихся помещений и придомовую территорию.

– Обнаружил довольно много дефектов. Например, нарушена целостность лакокрасочного покрытия стен в подъезде, сколы и выбоины на лестнице, неработающая вентиляция, повреждено кровельное покрытие, мусора в чердачном помещении, частично разрушено твердое покрытие на придомовой территории, также ряд дефектов в подвале. Трудностей с определением вида нарушений у меня не возникло, поскольку с этим работаю каждый, – рассказал победитель.

Сегодня также поздравили победителей мини-турнира по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» среди школьников, прошедшей накануне в квантуриуме Южно-Сахалинска.

Кроме того, Константин Цицин поблагодарил ряд студентов Сахалинского техникума строительства и ЖКХ. Ребята показали хорошие результаты в региональном чемпионате WorldSkills Russia в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Справочно:

«ЖЭКА-ПРОФИ» – это профессиональное обучение с применением виртуального тренажера. 3D-модели многоквартирных домов выполнены по чертежам самых массовых серий жилых домов в России. Технологии виртуальной реальности позволяют специалисту обследовать конструктивные элементы дома или выйти на придомовую территорию.