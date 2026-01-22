На Сахалине назревает дефицит газовых заправок для автотранспорта

Похоже, в областном центре наметилась «напряженка» с газомоторным топливом для транспорта. Нет, с газом в нефтегазодобывающем регионе все в порядке, а вот с инфраструктурой, необходимой для заправки техники этим экологически чистым и хорошо зарекомендовавшим себя в сахалинских условиях топливом, возникла проблема.

Водитель зелёного маршрутного автобуса, работающего на газе, Дмитрий рассказал журналисту «Советского Сахалина»:

— Техника несложная в освоении, я довольно легко переобучился и теперь уверенно себя чувствую за рулём. Есть трудности с заправкой — газ нам на автопредприятие привозят, но он не всегда под нужным давлением, и в таких случаях заправить бак полностью не получается. Приходится после рабочей смены стоять в большой очереди на стационарной заправке, что на проспекте Мира…

Александр, водитель южно-сахалинского такси, рассуждает о том же, но со своей «колокольни». Он возит пассажиров на гибридной машине, способной использовать различные виды топлива, но свой выбор в пользу газомоторного он сделал уже давно и уверенно:

— Чем газ лучше? Он более чем в два раза дешевле, чем бензин, это главное. Но есть проблема с заправкой, — говорит Александр. — На днях вот на проспекте Мира битый час простоял в ожидании своей очереди. Газомоторное топливо востребовано, машин, его использующих, уже сейчас много, а будет еще больше, а заправки в городе всего две.

По словам таксиста, есть еще газовая заправка в Анивском районе, и ценовая политика там такая же, как в Южно-Сахалинске. Но специально туда ехать заправляться из областного центра нет смысла. Потому что пробег в оба конца составит около 60 километров, времени уйдет столько же, сколько на стояние в очереди в Южно-Сахалинске.

По наблюдениям Александра, в некоторых районах, в частности, в Холмске, Корсакове, действуют передвижные газовые заправки… Но эти автоцистерны работают не каждый день. И не всех водителей устраивает временной график — после 20 часов уже не заправишься.

В начале минувшего декабря на прямой линии губернатор Валерий Лимаренко ответил жителю Корсакова, что в ближайшее время в городе планируется задействовать ещё один мобильный комплекс.

Помимо этого, региональные власти в перспективе планируют построить стационарную газовую заправку в Корсакове, но точные сроки пока не называют.

В региональном министерстве энергетики «Советскому Сахалину» сообщили, что в Южно-Сахалинске ориентировочно в ноябре планируется запуск новой газовой заправки (АНГКС), а в мае начнутся строительно-монтажные работы.

Между тем

Параллельно с развитием газовой инфраструктуры в островном регионе развивают и сеть «классических» автозаправочных станций с бензином и дизельным топливом. Так что у владельцев гибридного транспорта есть альтернатива.

Вот свежая новость: в Холмске готовится к запуску современная АЗС группы компаний ННК. Это результат соглашения главы региона Валерия Лимаренко с руководством АО «Независимая нефтегазовая компания». Оборудование уже смонтировано, начаты пусконаладочные работы. Планируется запустить станцию в эксплуатацию с 1 марта. Мощности рассчитаны на пятидневный запас топлива. На заправке также заработают кафе и магазин с товарами для автомобилистов.

Перед Новым годом подобная АЗС ННК заработала в Поронайском районе.

Владимир СЛАВИН.

