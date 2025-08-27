На Сахалине нелегальные кредиторы выдавали себя за ломбард и микрокредитную компанию

В первой половине 2025 года в Сахалинской области Банк России выявил двух черных кредиторов.

Они работали в Южно-Сахалинске. Так, комиссионный магазин, маскируясь под ломбард, незаконно выдавал клиентам займы. Вторая компания, нарушая закон, использовала в своем названии аббревиатуру МКК, при этом не являлась микрокредитной компанией.

– Черные кредиторы работают вне правового поля, не имея соответствующих разрешений регулятора, именно поэтому сотрудничать с ними крайне рискованно. Их клиенты могут не только переплатить огромные проценты, но и утратить заложенное имущество. Важно ответственно подходить к выбору любой финансовой организации перед тем, как доверять ей свои деньги или брать их в долг, — отметил управляющий отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

На сайте регулятора обновляется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С его помощью любой желающий может проверить компанию, с которой планирует сотрудничать. Также следует удостовериться, что выбранная организация работает законно, это тоже можно сделать на сайте Банка России.

Сахалинцы и курильчане могут сообщить о подозрительной компании в Банк России через Интернет-приемную или форму анонимного информирования. Регулятор проверит информацию. Если подозрения подтвердятся, название компании попадет в предупредительный список Банка России, а данные о ней передадут в уполномоченные органы, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Кстати

Всего в первом полугодии 2025-го в ДФО обнаружен 21 нелегальный участник финансового рынка.