На Сахалине обсудили механизмы перехода к низкоуглеродному развитию сокращения 

В минувшие выходные на дронопорт «Пушистый» в Корсаковском районе один за другим шли шатлы. Здесь открылась новая площадка «Сахалин Экспо» – современный конгрессно-выставочный комплекс для проведения форумов, конференций и свободный фуд-корт. Здесь есть что посмотреть и попробовать: выставка беспилотных систем, оборудования для водородной энергетики, полёты воздушных шаров, музы­каль­но-развлекательная программа, мастер-классы.

Два дня на «Сахалин-Экспо» проходили секции форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект». Форум собрал около 1 100 участников из более чем десяти стран – России, Китая, Японии, Филиппин, Кыргызстана, Пакистана, Индии, Австралии, Эфиопии, Парагвая, ЮАР и других. Здесь прошло более 10 деловых мероприятий, посвящённых практическим примерам внедрения низкоуглеродных технологий и изучению их воздействия на общество и экономику, цифровым технологиям и науке в деле мониторинга и анализа климатических процессов, мерам адаптации к климатическим изменениям в Азии и Дальневосточном регионе.

Одним из главных событий стало объявление новости о достижении углеродной нейтральности Сахалинской области.

Регион досрочно выполнил поручение Президента России Владимира Путина по достижению углеродной нейтральности, заявил глава области Валерий Лимаренко.

Как отметил помощник Президента России, специальный представитель Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, опыт Сахалина будет обсуждаться на международном уровне.

— Сахалинский эксперимент сломал стереотипы и показал воочию, что достижение углеродной нейтральности возможно при росте ВРП. Всё это благодаря практической реализации принципов энергоэффективности и снижению энергоемкости продукции. Это важный результат для нашей страны. Планируем сообщить миру об опыте проведения сахалинского эксперимента на Глобальном саммите ООН по борьбе с изменением климата в сентябре 2025 года в Нью-Йорке, – сообщил Руслан Эдельгериев.

– По данным Росгидромета, Сахалинская область стала первым регионом в России, где поглощение парниковых газов превышает их выбросы, согласно официальному региональному кадастру. Благодаря эксперименту, регион превратился в динамично развивающийся субъект как в экономическом, так и экологическом смысле.

С чистым воздухом, уникальной живой природой. Регион, в котором хочется жить, работать и отдыхать, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Участники пленарного заседания «Россия – на пути к низкоуглеродному будущему» обсудили механизмы сокращения выбросов при сохранении потенциала экономического роста.

— Климатическая повестка — долгосрочный приоритет правительства. От неё зависит конкурентоспособность нашей продукции за рубежом и участие России в формировании новых рынков, где у нас есть компетенции, чтобы занять лидирующие места. Это продукция с низким углеродным следом – производство алюминия, удобрений, нефтехимии, лития, атомная и гидроэнергетика, ВИЭ, – отметил участвующий в дискуссии министр экономического развития России Максим Решетников.

На примере Сахалина тестируется комплексное углеродное регулирование с квотированием выбросов, обязательной верификацией углеродной отчётности компаний и активным вовлечением региона в программы внедрения энергоэффективных технологий, газификации жилищно-коммунального хозяйства, перевода транспорта на природный газ, что ведёт к сокращениям вредных выбросов в атмосферу.

По словам Максима Решетникова, сахалинский эксперимент успешно выполняет намеченные цели. Уже удалось вдвое сократить срок подготовки кадастра парниковых газов. Для прогнозирования выбросов и установления квот впервые в национальной практике была использована расширенная углеродная отчётность и планы хозяйственной деятельности компаний на период эксперимента.

— Сахалин смог выйти на углеродную нейтральность. Теперь субъекту предстоит решить, представляет ли она ценность для него. Готов ли регион и бизнес поддерживать углеродную нейтральность, баланс выбросов и поглощений парниковых газов в долгосрочной перспективе. Если у других регионов будет интерес к масштабированию эксперимента, готовы их поддержать и проработать этот вопрос, – заключил Максим Решетников.

Новая площадка «Сахалин Экспо» на дронопорте «Пушистый» станет центром конгрессно-выставочной деятельности на Дальнем Востоке, подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

– В сентябре здесь пройдёт форум «Крылья Сахалина», посвящённый беспилотным системам всех сред, а также «Дальневосточный энергетический форум». Сейчас Роскомсервис готовит календарь на следующий год и «Сахалин Экспо» становится важной точкой притяжения в регионе.

Ирина Новикова.