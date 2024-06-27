На Сахалине обсудили тему терроризма и информационного противодействия

В Южно-Сахалинске состоялось совещание по теме организации информирования населения о мерах по противодействию терроризму. В нем приняли участие прибывший из Москвы официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский, начальник пограничного управления ФСБ России Игорь Ювженко, а также председатель антитеррористической комиссии области губернатор Валерий Лимаренко.

Открывая совещание, начальник управления ФСБ по Сахалинской области Александр Филоненков отметил, что на фоне проведения специальной военной операции значительно возросла активность проукраинских националистических структур, направленная на формирование панических настроений в обществе. Управление доводит до сведения жителей информации о преступлениях террористической направленности, правовых последствиях за их совершение.

Обращаясь к участникам совещания, Александр Филоненков особо подчеркнул, что любая угроза терроризма требует от руководителей всех уровней принятия в кратчайшие сроки четких и взвешенных решений, направленных на обеспечение безопасности нашего населения.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что работа по информационному противодействию терроризму и его идеологии на территории региона осуществляется на системной основе. В марте текущего года главой региона утвержден Перечень мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Сахалинской области в 2024 году. Приоритетным направлением выделено распространение в СМИ и интернет-пространстве медиаматериалов, раскрывающих террористическую сущность радикальных структур, а также реализация профилактических мероприятий по формированию у населения, особенно у молодежи, неприятия идеологии терроризма.

Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский отметил, что в современных условиях активно происходит трансформация террористической деятельности: меняются её формы и средства, субъекты вербовки и способы их вовлечения. Особенно активно украинскими спецслужбами и террористическими организациями активизирована вербовочная деятельность в сети Интернет. Нередко в качестве незатратного для западных спецслужб инструмента выступают отдельные представители молодежи, неспособные к критическому мышлению.

Из-за отсутствия успехов на поле боя усилия киевского режима при содействии иностранных спецслужб направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки в нашей стране и ослабление Российской армии путём диверсий и терактов, в том числе на объектах ресурсного обеспечения.

Официальный представитель НАК акцентировал внимание на необходимости совместной скоординированной работы органов власти, правоохранительных структур и спецслужб по противодействию данным угрозам, в том числе в информационной сфере.

На заседании было подчеркнуто, что быстро меняющаяся обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов. По результатам совещания выработаны меры, направленные на повышение эффективности информационной работы в области профилактики терроризма и пресечения террористических преступлений.

В заключительной части межведомственного совещания руководителю оперативного штаба и председателю антитеррористической комиссии в области вручены памятные знаки Национального антитеррористического комитета.