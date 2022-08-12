На Сахалине оценили готовность зон отдыха у воды

В этом году муниципальным образованиям на обустройство мест отдыха, в том числе у воды, выделено свыше 130 миллионов рублей. Работы ведутся на пляжах Анивского, Холмского, Корсаковского и Александровск-Сахалинского районах. Восточная горнорудная компания в Шахтерске обустроила пляжную территорию с раздевалками, туалетами, лавочками и дорожками.

Губернатор области Валерий Лимаренко поручил руководителям муниципальных образований тщательнее следить за обустройством зон отдыха у воды и содержанием их в чистоте.

Первой в туристической инспекции, которую возглавил областной министр туризма Артём Лазарев, стала набережная Анивского района.

Благоустройство набережной в Анивском районе стало одним из наиболее ожидаемых событий у жителей острова – на эти цели муниципальное образование получило субсидию из областного бюджета. Для популярного у сахалинцев места отдыха приобрели шезлонги, туалетные модули и кабины для переодевания.

– Наша цель – чтобы пляжи и места отдыха у воды были оснащены базовым минимумом для комфорта людей. Это туалетные модули, кабины для переодевания, шезлонги, мусорные баки и место, где можно ополоснуться пресной водой после купания, – рассказал министр туризма области Артем Лазарев.

Планируется установить бетонные площадки, спортивные и детские комплексы. Появится зона для фотосессий и площадка, ведущая к первой линии пляжа, чтобы лица с ограниченными возможностями могли спокойно подъехать к воде, сообщает пресс-служба регионального правительства.