На Сахалине оценили инициативу Юрия Трутнева о создании трансграничных ТОРов

Заместитель председателя правительства России– полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев принял участие в сессии «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений» международного дискуссионного клуба «Валдай», прошедшей на полях VII Восточного экономического форума. Особое внимание было уделено вопросам возможности запуска трансграничных территорий опережающего развития.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, оценили инициативу министр инвестиционной политики С области Василий Грудев и уполномоченный по правам предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко.

– В своем выступлении на ВЭФ Юрий Трутнев озвучил очень своевременную инициативу – интегрировать Дальний Восток со странами АТР на новом законодательном и экономическом уровнях, создав трансграничные ТОРы.

Предполагается, что наша страна и соседние государства смогут реализовывать совместные бизнес-проекты на льготных условиях, усиливая потенциал друг друга. Это даст больше инвестиций, инноваций, налоговых отчислений и совместных производств, увеличит товарооборот. И у нас есть все для осуществления этой амбициозной инициативы – специалисты, ресурсы и мотивация.

Благодаря созданию трансграничных ТОРов предприниматели из разных стран будут находиться в одном правовом пространстве, в условиях одинаковых мер поддержки.

Это позволит вести бизнес как единое целое, например, с коллегами из Китая или Вьетнама. Причем такие проекты мы могли бы начать уже сейчас. Не сомневаюсь, в реализации этой масштабной инициативы поможет опыт сахалинских ТОРов. С помощью преференциальных режимов мы успешно развиваем туризм, сельское хозяйство и логистику в островном регионе.

Важно отметить, что Россия уже прошла точку разворота в Азиатско-Тихоокеанский регион, в самом сердце которого находится Дальний Восток. Не сомневаюсь, создание трансграничных ТОРов еще сильнее ускорит наши шаги в этом направлении, – подчеркнул Василий Грудев.

– У нас на Дальнем Востоке преференциальные режимы идут под особыми разделами. Это свободный порт Владивосток и территории опережающего развития, в которых бизнес получает как налоговые, так и законодательные послабления.

Инициатива Юрия Трутнева о создании трансграничных ТОРов – логичное и очень своевременное продолжение работы, нацеленной на развитие бизнеса в федеральном округе. Сегодня наше государство активно занимается импортозамещением, привлекает из стран Азиатско-Тихоокеанского региона технологии и продукцию. Интеграция Дальнего Востока со странами АТР позволит выстроить эту работу еще эффективней.

В частности, предлагается признавать нормативно-техническую документацию в рамках межправительственных соглашений с дружественными странами. И это поможет в решении многих задач.

Приведу пример из своей практики. Ко мне за помощью обращались сахалинские предприниматели, которые из-за требований российского законодательства не могли привезти в островной регион корм животного происхождения напрямую из страны-производителя, которая находится по соседству с нами. Бизнесменам приходилось закупать эту продукцию из Европы, где она имела необходимую сертификацию.

Сегодня такой подход является не только неэффективным, но и рискованным. Уверен, этот вопрос можно было бы легко решить в рамках трансграничного ТОРа. Поэтому я, конечно, поддерживаю данное предложение. Оно как никогда актуально для предприятий Дальнего Востока, – рассказал Андрей Коваленко.

Отметим, инициативу Юрия Трутнева поддержал Президент РФ Владимир Путин.