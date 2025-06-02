На Сахалине официально открыт лов симы на реке Лютоге с 1 июня

Теперь местные рыболовы могут законно наслаждаться рыбалкой ценного вида лососевых.
В этом году любительская рыбалка разрешена на нескольких реках: Лютоге, Урюме, Тамбовке, Красногорке, Лесогорке, Лангери и Вал, включая морскую акваторию Татарского пролива.
На сегодняшний день определены сроки, в течение которых разрешено вести охоту на вишневого лосося: на юго-западном побережье региона до 20 июня, на юго-востоке — до 15 июня, а на северо-востоке — с 5 июня по 5 июля.
Поймать на удочку или спиннинг можно только столько хвостов, сколько указано в путёвке.
Процедуры оформления путевок максимально упрощены: желающие могут сделать это через мобильное приложение «Острова.65».
По словам регионального министра по рыболовству Ивана Радченко, сервис существенно экономит время в разгар сезона и позволяет оформить необходимый документ в считанные минуты.
Процесс прост:
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- скачайте приложение через App Store или RuStore;
- авторизуйтесь;
- перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Путевки на лов»;
- выберите рыболовный участок (включая новый на Лютоге), дату, вид рыбы (сима) и количество путевок;
- оплатите;
- скачайте электронную версию;
- после рыбалки обязательно «закройте» путевку в приложении, внеся данные о вылове.
Выбрать подходящее место для рыбалки и построить до него маршрут можно в интерактивной карте 2ГИС.
Полную информацию о правилах любительской ловки, доступных участках и работе сервиса электронных путёвок можно найти на сайте областного министерства по рыболовству (https://fish.sakhalin.gov.ru/?page_id=3217) и в специальном чат-боте «SakhalinMinRyba» (http://t.me/SakhalinMinRybaBot) в Telegram.
Елена Куликова.
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