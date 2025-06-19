На Сахалине официально открыт трудовой семестр  российских студентов

В островном регионе будет трудоустроено не менее 3000 студентов.

Впрочем, по словам руководителя регионального отделения движения «Российские студенческие отряды» Никиты Пушко, неформальное открытие сезона произошло ещё весной. Ведь с апреля по июнь на Сахалине действовал единственный в стране весенний трудовой проект по рыбопереработке – 80 студентов с материка перерабатывали белорыбицу в рыболовецком колхозе имени Кирова в Корсаковском районе.

Откуда приезжают студенческие отряды? География широка: Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Алтайский край, Иркутск… Есть ребята и из новых регионов – ожидается прибытие студотряда из Луганска. В общей сложности из более чем 40 регионов страны планируется приезд 1800 человек. Ещё 1200 – сахалинские студенты.

В каждом сезоне свои новшества. Отряду проводников предстоит работать на железной дороге на линии Южно-Сахалинск – Ноглики. Молодые люди уже прошли обучение в пассажирской компании «Сахалин» и готовы приступить к работе в ближайшее время. На материке это давнишняя практика, для Сахалина – дело новое.

Массовое прибытие студотрядов из других регионов запланировано на июль. В числе приезжих 81 медик. В островном регионе действует пока единственный в России трудовой проект, где трудоустраивают врачей-ординаторов. После окончания первого курса ординатуры они будут выходить на врачебные ставки, конечно, под присмотром высококвалифицированных коллег. Таких – 15 человек.

Студенческим отрядам предстоит работать почти во всех районах области: на Шикотане, Итурупе, в Охинском, Ногликском, Углегорском, Смирныховском, Корсаковском, Анивском, Долинском районах…

Организационные вопросы, связанные с размещением, питанием студентов, решаются совместно с работодателями и профильными министерствами. У строительных, рыбопромышленных компаний логистика уже отработана, они организуют всё самостоятельно.

– У нас есть и свои старожилы в студенческих отрядах, – говорит Никита Пушко. – Один студент три сезона отработал на строительных объектах – в Якутии, Иркутске и на Сахалине. Сейчас он уже трудоустроился в строительную компанию «Сфера», работает инженером ПТО.

Студентка-медик, работавшая ранее на рыбопереработке, в этом году пере­ехала к нам из Оренбурга. И теперь работает эпидемиологом.

Владимир СЛАВИН.

К слову

В островном регионе сформировано в общей сложности 30 студенческих отрядов. Самые многочисленные из них – строительные. Они поработают на объектах АО «Мостострой 11», РСО «Инжиниринг», ООО «СКФ «Сфера» и других компаний-работодателей.

Студенты будут трудиться на предприятиях энергетической (ПАО «Сахалинэнерго»), нефтеперерабатывающей (ООО «Газпром трансгаз Томск») и горнодобывающей (ООО «ВГК» и ООО «Север») отраслей.

На рыбоперерабатывающие заводы региона выйдут 9 межрегиональных путинных отрядов.

Третий год региональные медучреждения трудоустраивают бойцов всероссийского сводного медицинского отряда «Галиотис».

В Ногликском районе впервые стартует строительно-сервисный трудовой проект «Сахалин», на котором будут трудиться около 60 студентов. Они попробуют себя в сфере обслуживания.