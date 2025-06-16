На Сахалине определили победителей чемпионатов России и ДФО по страйкболу

Чемпионаты России и Дальневосточного федерального округа по страйкболу впервые прошли в Южно-Сахалинске.

Звание сильнейших в стенах спортивной школы по волейболу оспаривали 12 команд, представляющих Москву, Хабаровский, Приморский края, Калининградскую, Московскую и Сахалинскую области, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

– Обычно при первом проведении соревнований такого масштаба возникает много нюансов, но сахалинская федерация страйкбола с ними успешно справилась. Наш вид спорта очень технический и много зависит от площадки. Это довольно сложная в сборке конструкция, придуманная в своё время в Москве. Здесь её реализовали по нашим стандартам, все оценили её качество подготовки. Также сам зал спортшколы очень удобен, плюс присутствует балкон для зрителей и удобного размещения видеотрансляции, – отметил президент федерации страйкбола России Дмитрий Гулин.

В каждой команде выступали по два человека. Они состязались во «встречном бою». Цель – ударить по рынде и удержать позицию в течение одной минуты. Если соперники захватывают рынду, то начинается их время. Каждая встреча состояла из двух раундов. В составах команд наравне играют мужчины и женщины. Так, за сборную команду Московской области выступала Юлия Васильева.

– В страйкболе я два года. Как-то коллеги на работе предложили поиграть, я попробовала и затянуло. Очень нравится командное взаимодействие, тактика, то, что нужно думать на несколько шагов вперёд. Также здесь важны навыки и автоматизм – пока голова думает, руки должны уже делать, – рассказала Юлия.

По результатам чемпионата России победу одержала сборная Московской области. На второй и третьей ступенях пьедестала расположились представители Калининграда.

– Второй день дался сложнее. Хоть мы и спортсмены, но организм всё-таки устаёт работать в таком режиме. Поэтому, несмотря на стресс, пришлось настраивать себя и ребят на активную игру, чтобы отдача была на максимум. Соперники очень достойные, каждый занял своё место абсолютно честно, – отметил участник калининградской команды, президент ассоциации страйкбола Калининградской области Иван Пастухов.

Сборная команда Сахалинской области стала четвёртой.

По итогам чемпионата ДФО лидерство у островитян. Второе и третье места заняли команды из Приморья.

Мероприятие состоялось в рамках государственной программы «Спорт России».