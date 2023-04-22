На Сахалине определили победителей областного конкурса «Учитель года – 2023»

В финале Всероссийского конкурса регион представит учитель физической культуры школы №16 г. Южно-Сахалинска Дарья Шкалыгина. Лучшим воспитателем в 2023 году стал Александр Воронков, педагог дополнительного образования детского сада № 7 «Солнышко» г. Корсакова. В номинации «Лучший педагог-дефектолог» главный приз забрала Елена Мищенко, учитель–логопед школы с. Шебунино, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Абсолютные победители в трех номинациях примут участие в финале Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Помимо дипломов, памятных знаков победители получили сертификаты на премию 100 тысяч рублей от регионального центра оценки качества образования Сахалинской области. От партнера конкурса компании «Тезона» им вручили сертификаты на сумму 100 тысяч рублей на приобретение учебно-наглядного оборудования. Дарья Шкалыгина отправится на обучение во Всероссийский тренинг-лагерь для педагогов, лидеров и активистов, организаторов и участников профессиональных конкурсов в июле 2023 года в поселке Шепси Краснодарского края от партнера конкурса банка ВТБ.

Учитель истории и обществознания школы № 5 с. Троицкое Никита Сотник взял приз в дополнительной номинации «Цифровой учитель года Сахалинской области» от компании «Тезона». Звания «Мой первый учитель» от банка ВТБ удостоилась Виктория Буданова, учитель начальных классов школы пгт. Южно-Курильск

Победителем в номинации «Надежда Сахалина» стал Данил Титов, инструктор по физической культуре детского сада № 28 «Матрешка» г. Южно-Сахалинска.

Представители ученического жюри отдали свои голоса учителю- дефектологу коррекционной школы «Надежда» г. Южно-Сахалинска Валерии Антипенко.

По решению предметного жюри победа досталась учителю начальных классов школы г. Курильска Ангелине Стольниковой. Диплом в специальной номинации от альтернативного жюри вручили учителю истории и обществознания школы г. Макарова Илье Мизерия.

В этом году за титул лучшего боролись 30 педагогов из 17 муниципальных образований. Их стаж работы от 3 до 24 лет. Преподаватели успешно справились с испытаниями: разговор с министром, урок, воспитательное событие, мастер-класс и педагогический СТиЭМ. Традиционно конкурсантов оценивало четыре состава жюри: большое, предметное, альтернативное и ученическое.