На Сахалине определили сильнейших чир-спортсменов Дальнего Востока

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир спорту прошли в Южно-Сахалинске.

Состязания состоялись в Центре единоборств и собрали 477 спортсменов в составе 23 клубов из Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Участники в течение двух дней оспаривали звание сильнейших в чир-джазе, чир-хип-хопе и чир-фристайле в группах и двойках, сообщила пресс-служба сахалинского минсорта.

— Все регионы Дальнего Востока, где представлен наш вид спорта, прилетели на Сахалин. Это говорит о том, что островной регион по достоинству оценивают на межрегиональной арене и как представителей чир спорта, и как организаторов масштабных мероприятий, — отметила президент сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.

В первенстве ДФО в категории «чир-фристайл-группа» среди девочек 8 — 11 лет победу одержала команда межрегионального центра развития танцевальных видов спорта «Движение» из Уссурийска.

— Своим выступлением очень довольны, к подготовке подошли очень серьёзно. Отрабатывали номер почти два месяца. В групповых выступлениях самое сложное – это групповые маховые элементы и пируэты. Нужно раскрываться и выполнять всё синхронно с прямыми ногами, — поделились подробностями девочки из «Движения». – Самую серьёзную конкуренцию на соревнованиях всегда составляют сахалинские девчонки из «Грейса». На острове очень сильная школа чир спорта.

По результатам первенства Дальнего Востока в копилку Сахалинской области островитянки принесли 10 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей в разных возрастных категориях и дисциплинах.

На чемпионате ДФО у сахалинских спортсменок награды всех достоинств в чир-хип-хоп-двойках, а также золото и серебро в чир-джаз-двойках.

Более 150 сахалинских спортсменок открыли новый соревновательный сезон по эстетической гимнастике

В Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток» прошел открытый турнир по эстетической гимнастике, приуроченный к Всероссийскому дню гимнастики.

В соревнованиях приняли участие более 150 юных спортсменок из команд Сахалинской области, для которых этот турнир стал первым стартом в новом сезоне 2025 — 2026 годов.

— Этот турнир – важный этап в подготовке наших спортсменок. Мы целенаправленно проводим его в начале сезона, чтобы девочки могли оценить свою готовность, посмотреть на других и зарядиться соревновательным духом. Несмотря на то, что это первые старты, мы увидели очень уверенные и слаженные выступления во всех возрастных категориях. Поздравляю всех участниц, тренеров и родителей с этим прекрасным праздником и желаю нам всем честной борьбы и новых высот в течение всего сезона, — напутствовала председатель сахалинской федерации эстетической гимнастики Яна Лавинова.

Соревновательный день был разделен на два этапа – предварительные выступления и финальные программы. Каждая команда продемонстрировала свое мастерство в выступлениях, сочетающих хореографию, грацию и слаженную командную работу.

Среди девочек 6 — 8 лет первое место заняла команда «Мириада-Венера». Второй стало «Созвездие-Лира». Тройку лидеров замкнула «Магнолия».

Среди девочек 8 — 10 лет победу одержал «Кристалл-Оникс». На второй ступени пьедестала расположилась «Аврора». Третье место разделили «Созвездие-Луна» и «Индиго».

Команда «Камелия-Веста» взяла золото среди девочек 10 — 12 лет. Серебро завоевала «Кода», бронзу – «Вдохновение».

В категории «девушки 12 — 14 лет» золото разделили «Мерцание-Ювента» и «Созвездие-Феникс». Серебряная награда досталась «Рубину». Бронзу взяло «Восхождение».

Команда из Южно-Сахалинска – победитель фестиваля дворового волейбола

В Южно-Сахалинске провели региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового волейбола 4×4 среди смешанных команд 2011 — 2012 г.р. Мероприятие такого масштаба было организовано впервые.

В 2025 году по инициативе «Лиги школьного и дворового спорта» при грантовой поддержке «Движения Первых» реализуется проект «Всероссийский фестиваль детского дворового волейбола 4х4».

— Уникальностью фестиваля является проведение соревнований в формате волейбола 4х4 среди смешанных команд юношей и девушек, — обратили внимание организаторы.

Фестиваль проводится в три этапа:

муниципальный, в котором уже приняло участие более 150 000 юных спортсменов из 60 регионов России;

региональный, в котором принимают участие более 16 000 юных спортсменов из 50 регионов России;

всероссийский финал, в котором примет участие 350 юных спортсменов из 50 регионов России (он пройдет в Москве с 5 по 8 ноября).

В островной столице на площадку спортшколы по волейболу вышли шесть команд (Долинск, Корсаков, Невельск, Макаров, Холмск, Южно-Сахалинск).

Состязания завершилась победой волейболистов из Южно-Сахалинска. Наград за первое место были удостоены Маргарита Афонина, Мария Добродомова, Мария Ан, Макар Марванюк, Алексей Некрасов, Владислав Харитонов.

Серебряными медалями оценили игру команды из Макарова. Бронза отправляется в Долинск.