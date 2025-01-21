На Сахалине определили сильнейших этапа Кубка России по могулу

II этап Кубка России по фристайлу в дисциплине могул завершился в Южно-Сахалинске. В соревнованиях на трассе «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» приняли участие более 30 спортсменов из нескольких регионов страны. Это сильнейшие фристайлисты России, среди которых есть победители и призёры всероссийских соревнований, чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

В заключительный день Кубка состоялись парные заезды, которые для зрителей всегда являются очень зрелищными и богатыми на эмоции.

Парные заезды проходили раундами на выбывание. Девушки начинали свой путь с 1/8 финала, юноши – с 1/16.

– Сложности есть всегда на соревнованиях, и этот этап Кубка страны не исключение. Из-за непогоды трассу чуть переделывают, поэтому приходится к ней привыкать заново. Но благодаря трудностям мы становимся сильнее. Если говорить в целом, то Сахалин мне очень понравился, у вас невероятно красиво, а виды с горы просто поражают, – сказала питерская спортсменка Кристина Янцукевич-Ушакова.

По результатам второго игрового дня в парных заездах у юношей «золото» соревнований завоевал Артём Шульдяков из Пермского края, серебряная и бронзовая награды у питерских спортсменов Никиты Андреева и Вячеслава Новикова соответственно. Среди девушек первое место заняла Анастасия Илюхина из Московской области. Следом на пьедестале расположились представительницы Пермского края – Виктория Лазаренко стала второй, третье место заняла Юлия Семенюк.

Сахалинские горнолыжники открыли соревновательный сезон

Региональные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» прошли в Южно-Сахалинске.

За награды состязаний на трассе «Запад» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» боролись 70 юношей и девушек в категории U14 (12 – 13 лет).

В первый день стартов спортсменов ожидала дисциплина «слалом», во второй – «слалом-гигант».

В слаломе золотые медали завоевали Маргарита Янченко (время по результату двух заездов 1:37,28 секунды) и Константин Колышкин (1:43,18). «Серебро» взяли Маргарита Чалова (1:40,24) и Артур Глухов (1:43,42). «Бронза» ушла Валерии Гусаковой (1:41,67) и Альберто Ерину (1:44,19).

В слаломе-гиганте победу одержали Анна Кустова (1:40,53) и Никита Глядаев (1:42:83). Вторые места заняли Валерия Гусакова (1:40,56) и Юрий Андрианов (1:42,15).

Тройки лидеров замкнули Маргарита Чалова (1:40,71) и Иван Тазов (1:42,20).

ВК «Сахалин» выиграл четыре матча подряд

В Анапе завершился восьмой тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». «Сахалин» победно начал календарный год, выиграв все четыре матча.

Результаты островной команды:

«Сахалин» – «Уфимочка-УГНТУ» – 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:21).

«Динамо-Анапа» – «Сахалин» – 2:3 (16:25, 20:25, 25:20, 25:20, 8:15).

«Уфимочка-УГНТУ» – «Сахалин» – 1:3 (25:21, 18:25, 24:26, 15:25).

«Сахалин» – «Динамо-Анапа» – 3:0 (26:24, 25:19, 25:17).

Это уже второй подобный случай в турнире. На первом туре в Хабаровске в сентябре 2024 года команда Олега Ляпугина тоже выиграла все четыре матча.

По итогам тура островные волейболистки вскарабкались чуть выше по турнирной таблице. Сейчас они занимают шестое место, отставая от «Мурома» на одну победу.

На Сахалине определили сильнейших сноубордистов островного первенства

Первенство Сахалинской области по сноуборду прошло в Южно-Сахалинске. На трассе спортивной-туристического комплекса «Горный воздух» за золотой пьедестал боролись 65 сноубордистов из областного центра в трех возрастных группах – 2005-2009, 2010-2011 и 2012-2014 годов рождений.

– Для одних спортсменов эти соревнования – первые на таком уровне. Другие уже успели принять участие в стартах более высокого уровня. В первый день заезды украсила настоящая сахалинская метель, но сноубордисты справлялись с ненастьем и показывали хорошие результаты. А в заключительный день состязаний была приятная солнечная погода, поэтому ребята полностью смогли сфокусироваться на прохождении трассы. По результатам будет сформирована сборная команда Сахалинской области для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа, – отметила главный судья состязаний Ольга Желтова.

Островные сноубордисты в течение двух дней определяли сильнейших в параллельном слаломе- гиганте и параллельном слаломе.

В параллельном слаломе в своих возрастных группах первые места завоевали Игорь Надыршин, Кристина Зайцева, Арсений Коваленко, Вениамин Алёшин, Алина Клюева и Виктория Кудрявцева.

– Для меня соревнования сложились более, чем прекрасно. Смогла их пройти ровно, показывая хорошие результаты. Как итог – две золотые медали. Трасса была подготовлена отлично, но в «гиганте» большую роль, конечно, играла снежная погода и ветер. Но удалось справиться со всеми препятствиями и прекрасно завершить турнир, – рассказала Виктория.

Вторые места заняли Злата Сташко, Вячеслав Пельменев, Владислава Кокина, Давид Дубровский, Ева Полякова и Владислав Гельфер, третьими стали Никита Манакин, Ульяна Белоусова, Даниил Витюгов, Екатерина Потехина, Илья Орлов и Эльмира Тагиева.

В параллельном слаломе-гиганте золотые медали выиграли Злата Сташко, Вениамин Алешин, Виктория Кудрявцева, Давид Дубровский, Таисья Желтова и Игорь Надыршин. Серебряные награды забрали Владислава Кокина, Тимур Изотов, Алина Клюева, Арсений Коваленко, Кристина Зайцева и Владислав Гельфер. «Бронза» у Ксении Дятловой, Алисы Нахкуревой, Даниила Витюгова, Ростислава Никитцова, Ульяны Белоусовой и Дмитрия Лебедева.