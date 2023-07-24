На Сахалине открыли еще одну газозаправочную станцию

Новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети «Газпром» заработала в Тымовском.

Она сможет обслуживать до 300 машин в сутки. Помимо транзитного транспорта, на ней будут заправлять передвижные автомобильные газовые заправщики, которые обеспечат метаном автопарки Ногликского, Смирныховского, Поронайского и Александровск-Сахалинского районов.

Станция в Тымовском стала четвертой станцией, построенной на Сахалине, ранее такие объекты работали только в островной столице.

Кроме того, владельцев экологичного транспорта в Невельском, Корсаковском и Холмском городских округах обслуживают передвижные автомобильные газовые заправщики, сообщила пресс-служба правительства области.

Виталий ШЕВЧЕНКО.