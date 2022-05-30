На Сахалине открыли мотосезон

Как и в прошлом году, день официального начала сезона пришелся на непогоду – сильные порывы ветра и дождь. Но вопреки капризам погоды, на старт вышли 70 мотоциклистов.

На сегодняшний день на острове зарегистрированы восемь мотоклубов, среди которых даже сахалинское отделение первого женского мотоклуба России «Wings fmc Russia».

Несмотря на негостеприимное в плане погоды открытие, ожидания от лета у мотоциклистов серьезные – это и путешествия по области и за ее пределы, и традиционные социальные мероприятия и акции.

– Погода нас сплачивает и проверяет наши братские отношения, – говорит Юрий Спирин, член клуба «Медведи России». – Хороших всем дорог и жаркого лета!

– Каждый год, в конце весны, мы встречаемся ревущей пропахшей бензином колонной, чтобы показать свободу и единение сахалинской мотосемьи, – рассказал Михаил Бондарев, член клуба «Moto Hunters».

– Пусть в этом сезоне все с удовольствием покатаются не только по Сахалину, но и по всей России.

В честь открытия мотосезона выступил участник телешоу «Голос» Андрей Фетисов и его музыкальный коллектив «Burning Voice».

Неофициальная часть старта мотосезона продолжилась вечером в баре «PR» в куда более теплой и сухой атмосфере.

Марина ЗОТОВА.