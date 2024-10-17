На Сахалине открыли современный агропромышленный парк

Лучший на Дальнем Востоке агропарк с оптово-распределительным центром запустили в Южно-Сахалинске. Старт работе агропарка дал губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В нашей островной области растут объёмы производства овощей, мяса, молока. Но продукцию нужно не только произвести, но и сохранить в лучшем качестве. Каждый год мы теряли её часть из-за отсутствия современных складов. Сегодня эта давняя проблема решена. Кроме того, в агропарке местным предприятиям дали площадки для размещения производственных линий. В ближайшее время здесь начнут выпускать около 80 наименований продукции – от колбасных изделий и вяленой рыбы до БАДов и минеральной воды. Немаловажно и то, что для сахалинцев в агропарке открыли более 300 вакансий, – отметил глава области.

Резидентами агропромышленного парка стали уже 26 перерабатывающих предприятий.

Также в агропарке разместится центр биоэлементологии Сахалинского госуниверситета. В научно-исследовательских лабораториях будут проводить детальный молекулярный анализ продукции, чтобы сделать её ещё более полезной.

– С запуском агропарка на 30 % сократятся издержки, связанные с логистикой и потерями при хранении. Этот суперсовременный комплекс – лучший на Дальнем Востоке. Мы создаём условия, чтобы предприятия сельского хозяйства и торговли могли развивать свой бизнес, выпускать и поставлять новую продукцию для жителей островной области, – подчеркнул председатель правительства региона Алексей Белик.

Всего агропромышленный парк объединяет три корпуса: производственный корпус, оптово-распределительный центр и овощехранилище.