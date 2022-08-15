На Сахалине открылся ежегодный Всероссийский молодежный форум «ОстроVа»

В нашем регионе он пройдет в третий раз и объединит 500 участников со всей страны, включая сахалинцев и курильчан.

Это уникальная возможность для молодежи заявить о себе, раскрыть свой творческий потенциал, пройти обучение у профессиональных наставников, найти новых друзей. Также участники получат шанс выиграть грант до 1,5 миллиона рублей от Росмолодежи на реализацию своей идеи.

Форум продлится до 19 августа.

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил молодёжь и сказал, что ожидает много интересных проектов, лучшие из которых мы сможем реализовать в нашем регионе.\