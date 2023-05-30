На Сахалине открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

В Южно-Сахалинске на базе областного реабилитационного центра открылся региональный филиал фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Организация, созданная по инициативе Президента России Владимира Путина, будет оказывать адресную социальную поддержку каждому ветерану специальной военной операции и семьям погибших участников СВО.

– Фонд начнёт прием ветеранов с 1 июня. Подобраны координаторы, они прошли обучение. Задача фонда – оказание помощи бойцам, вернувшимся со специальной военной операции, оказание помощи семьям погибших. В необходимых случаях будет оказываться помощь по получению всех мер поддержки по лечению, обучению новым специальностям, трудоустройству, – отметил заместитель председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Сахалинская область стала одним из первых регионов страны, где филиал фонда «Защитники Отечества» распахнул свои двери. Участие в торжественной церемонии открытия принял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава региона ознакомился с тем, как выстроена работа новой общественной организации, пообщался с ее сотрудниками, руководством, а также первыми посетителями из числа участников боевых действий в зоне СВО.

– Фонд создан специально для людей, которые защищают наше Отечество, для их семей. Здесь ведется полный комплекс медицинского, социального обслуживания. Вместе с тем в регионе, безусловно, продолжится оказание помощи и бойцам, и их семьям по линии наших министерств и администраций всех муниципалитетов. Мы вели эту работу на опережение и окружили заботой и вниманием каждого бойца и их семьи буквально с первых дней СВО. Так будет и впредь, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

​Фонд неслучайно разместился в помещениях Сахалинского реабилитационного центра. В учреждении обеспечена доступная среда для людей с ограниченными физическими возможностями.

Бойцы и члены их семей здесь получат все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

– Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям – справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов, – подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Работа фонда построена по принципу одного окна. Военнослужащий может обратиться к специалистам по любому вопросу, будь то оформление недвижимости, ребенка в детский сад, получение образования самими ветераном или членом его семьи. По каждому направлению здесь окажут помощь.

– Я проходил реабилитацию после ранения в реабилитационном центре, который находится здесь же. Мне все понравилось, персонал приветливый, кормили вкусно. Все сотрудники грамотные, во всем готовы помочь. Уверен, что и в фонде будет также. Сегодня поинтересовался земельным вопросом, подробно проконсультировали. Пока я продолжаю служить в армии, но есть планы по трудоустройству в гражданской сфере после увольнения, сказали, здесь могут подобрать вакансии или помочь открыть собственное дело. Очень удобно, что на все вопросы можно получить ответы в одном месте, – поделился военнослужащий Ильяс Габдрахманов.

​Сотрудники фонда буквально с полуслова понимают военнослужащих, поскольку штат сахалинского филиала в основном и состоит из членов семей бойцов.

– У многих наших сотрудниц мужья находятся сейчас на фронте, у кого-то уже вернулись. Работники сами прошли путь получения различных услуг для ветеранов, у них есть опыт работы с документами. В общем, здесь все понимают специфику работы. Наша задача сделать так, чтобы каждый обратившийся сюда был окружен заботой и вниманием, – рассказала руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская.

​Фонд ведет прием в здании Сахалинского реабилитационного центра в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Больничная, 34. Обратиться можно ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Телефон: 8(4242) 55-74-10, сообщает пресс-служба регионального правительства.