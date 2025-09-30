На Сахалине открылся Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

Событие объединило 620 человек, включая волонтёров, экспертов и участников из разных регионов России и зарубежных стран. Торжественная церемония открытия прошла на территории единственного дронопорта России — выставочной площадке «Сахалин Экспо».

Приветствие участникам и организаторам направил Президент России Владимир Путин:

— За прошедшее время участниками форума стали более 5 тысяч одарённых, целеустремлённых юношей и девушек из разных регионов России. Здесь, на востребованной молодыми людьми творческой, образовательной, просветительской площадке — они реализуют свои таланты и созидательную энергию. Находят единомышленников для совместной работы над интересными, полезными инициативами, направленными на решение задач развития Дальнего Востока. И нередко определяются с выбором профессии. Отмечу, что в нынешнем году вас ждёт знакомство с ведущими предприятиями области, многочисленные конкурсы и разработка проектов в таких перспективных областях, как экология, искусственный интеллект, информационные технологии, беспилотные системы, робототехника, креативные индустрии, — следует из текста телеграммы.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что молодёжный форум «ОстроVа» стал площадкой, которая привлекает в регион молодых людей со всей страны, помогает им поближе узнать островную территорию и в будущем принять решение о переезде на Сахалин и Курилы.

— Мы стремимся создать условия, чтобы талантливая островная молодёжь оставалась жить, строить карьеру и семью в родном регионе. Чтобы к нам приезжали высококвалифицированные специалисты, способные внести свой вклад в экономику и социальную сферу области. Участники форума «ОстроVа» также смогут попасть в кадровый резерв Сахалинской области, пройти стажировку на ведущих предприятиях. Это отличный старт для профессионального развития. Поэтому присоединяйтесь к нашему диалогу, делитесь своими мыслями и не бойтесь мечтать о большем! Ваши энергия и энтузиазм могут изменить к лучшему наш островной регион, весь Дальний Восток, и принести пользу нашей стране, — сказал Валерий Лимаренко.

Глава региона подчеркнул, что в сегодня в Сахалинской области вакантны 6 тысяч рабочих мест, в том числе высокотехнологичных. В области развиваются шельфовые нефтегазовые проекты «Сахалин 1» и «Сахалин 2». Скоро будет дан старт проекту «Сахалин-3», который откроет перспективы для создания производств по глубокой переработке углеводородов. На островах запущен самый большой закрытый конвейер в стране между угольным разрезом и портом. Область занимает первое место в России по переработке рыбы и морепродуктов. Кроме того, на Сахалине создается крупный транспортно-логистический хаб, основа которого — Корсаковский морской порт, вошедший в состав Трансарктического морского пути. В логистическую схему постепенно интегрируются авиационные и морские беспилотники. Для молодежи открываются и большие образовательные возможности — на базе Сахалинского государственного университета строится кампус мирового уровня «СахалинТех».

На форуме участникам предстоит разработать каталог предприятий региона, перспективных для трудоустройства молодёжи, подготовить план самореализации молодого человека и сформировать образ «Проводника профессионального развития». Вместе с экспертами молодые люди также создадут единую форму «Плана успеха» для самореализации. Он будет содержать ориентиры и возможные этапы с учётом местных особенностей, отраслевых вызовов и профессиональных перспектив. Учебная программа пройдёт сразу на нескольких площадках: центр «Сахалин-Экспо», БЦ «Айхор», комплекс «Сахалинтех Алаид».

— Форум проходит уже 12 лет. Всё начиналось с палаточного лагеря, а сейчас это масштабное событие, которого ждут тысячи молодых людей со всей страны. В этом году порядка 7 тысяч человек подали заявки на «ОстроVа», конкурс составил 17 человек на место. Сегодня это образовательная площадка, основная тема которой — профессиональное развитие. Участники знакомятся с работодателями, посещают предприятия, получают предложения по трудоустройству, защищают проекты. За время проведения грантового конкурса на форуме 64 проекта получили поддержку в размере 38 млн рублей. Здесь есть возможность не только открыть для себя Дальний Восток, но и увидеть перспективы развития и остаться жить. Так, по итогам прошлого года участники форума Янислав Морозов из Ханты-Мансийского автономного округа и Кирилл Пиголкин из Москвы получили предложение о работе в престижных компаниях и решили связать свою жизнь с Дальним Востоком, — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

Форум охватит разные направления развития для профессионального и личностного роста. В числе важных тем: счастливое материнство, меры государственной поддержки молодых мам и вопросы повышения демографии.

В этом году на форум приехали участники из Беларуси, Казахстана, Бельгии и Молдовы.

Итоги Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы подведут 4 октября на торжественной церемонии закрытия. На мероприятии объявят имена победителей грантового конкурса Росмолодёжи, на который было подано более 40 заявок.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Сахалинской области.

