На Сахалине отмечают День Победы над милитаристской Японией

80 лет назад освобождены Южный Сахалин и Курильские острова, завершилась Вторая мировая война.

Главные торжества проходят в Южно-Сахалинске. 3 сентября в 9 часов у мемориала на площади Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню. Участвовали губернатор Валерий Лимаренко и другие руководители области, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, депутаты, военнослужащие, представители общественности, духовенства, жители города.

Затем собравшиеся прошли на площадь Победы. Здесь состоялся военный парад. Прогремел салют. Участники парада исполнили песню «День Победы».

Торжества продолжились в парке им. Ю. Гагарина. В 20 часов на площади Победы начнется военно-патриотическая праздничная программа. На 22 часа намечен торжественный салют.

Праздничные мероприятия проходят по всей области.

Фото Игоря Карпука.