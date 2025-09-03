На Сахалине отмечают День Победы над милитаристской Японией

80 лет назад освобождены Южный Сахалин и Курильские острова, завершилась Вторая мировая война.
Главные торжества проходят в Южно-Сахалинске. 3 сентября в 9 часов у мемориала на площади Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню. Участвовали губернатор Валерий Лимаренко и другие руководители области, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, депутаты, военнослужащие, представители общественности, духовенства, жители города.
Затем собравшиеся прошли на площадь Победы. Здесь состоялся военный парад. Прогремел салют. Участники парада исполнили песню «День Победы».
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Фоторепортаж Игоря Карпука
Торжества продолжились в парке им. Ю. Гагарина. В 20 часов на площади Победы начнется военно-патриотическая праздничная программа. На 22 часа намечен торжественный салют.
Праздничные мероприятия проходят по всей области.
Фото Игоря Карпука.