На Сахалине ожидается прохладная пауза. Что с погодой?

На юге Сахалина явно затянулся засушливый знойный период.

На минувших выходных отдыхающие в селе Охотское Корсаковского района обратили внимание на позеленевшую воду в морском прибрежье. Есть предположение, что источник зелени – озеро Тунайча, в котором вода основательно прогрелась и даже зацвела от обилия водорослей.

В Южно-Сахалинске побиты температурные рекорды, датированные 2021 годом. В последние дни месяца столбик термометра поднимался до 31,3 градуса, это выше прежних рекордов на 0,9 градуса.

Дачники-огородники переживают за урожаи и за свои натруженные руки – ведь постоянно приходится поливать посадки, носить воду ведрами и лейками…

Что происходит с погодой и можно ли рассчитывать хоть на временное послабление?

Можно, считают в региональном управлении гидрометеослужбы. К середине недели со стороны Хабаровского края пожалует циклон, который принесет влагу и прохладу. 2 – 3 августа пройдут дожди – небольшие, до умеренных. В понедельник к обеду в областном центре уже заморосило. В дальнейшем произойдет понижение температуры воздуха: ночью незначительное, а днем до 17 – 22 градусов. В Южно-Сахалинске днем 3 августа воздух прогреется до «комнатной» температуры 20 – 22 градуса. Такой относительно комфортный режим продлится до конца недели.

В целом погоду над островами продолжает определять обширный антициклон, тот самый, который отбивает атаки атмосферных воронок. Например, к середине недели соседняя Япония попадет в зону действия тайфуна. Этот гость из тропиков принесет с собой огромные запасы воды и сильный порывистый ветер. До Сахалина тайфун пройти не сможет – его «отфутболит» антициклон.

На Курилах до середины недели погода обещает быть неустойчивой, с дождями разной интенсивности и порывистым ветром. К концу недели осадки прекратятся, температура воздуха понизится на 3 – 5 градусов.

Семен РЕЧКИН.