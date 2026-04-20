На Сахалине перед судом предстанет местный житель за контрабанду алкоголя из Японии

Тематическое фото ИИ.

Сахалинская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя г. Невельск. 

Он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции в крупном размере).

По версии органа расследования, мужчина работал матросом на морском судне. Находясь в ноябре прошлого года в международном рейсе в Японии, он приобрел  свыше 110 литров алкогольной продукции на более чем  200 тыс. рублей. Обвиняемый пронес бутылки на борт и спрятал в коффердаме* морского судна, не указав сведения о продукции в декларации о личных вещах членов экипажа.

Запрещенный товар был обнаружен и изъят сотрудниками таможни по прибытии судна в порт Невельск.

Уголовное дело направлено в Невельский городской суд.

*Коффердам на судне – это узкий непроницаемый отсек (или переборка), который разделяет соседние помещения для предотвращения смешивания жидкостей или газов, а также для локализации повреждений и повышения безопасности. В частности, он может отделять цистерны с топливом от других отсеков, чтобы предотвратить утечку, или быть частью системы защиты корпуса.

 

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

