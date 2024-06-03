На Сахалине первые выпускники центра военно-спортивной подготовки «Воин» получили сертификаты об окончании обучения

Учёба включала в себя основы тактической медицины, огневой подготовки, использования беспилотников. Теоретический и практический курс изучали в течение полутора месяцев, его прошли 500 человек.

Наставниками их стали опытные инструкторы. «Дипломы» в торжественной обстановке вручил в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина первый заместитель губернатора Сергей Байдаков.

– Мы приобщаем нашу молодёжь к славным традициям нашей Родины, мы учим их быть патриотами, любить свою страну, – сказал он. – И я надеюсь, что те навыки, которые вы получили в ходе подготовки, вам безусловно пригодятся в жизни.

Занятия проводили в 10 школах на территории муниципальных образований, а также на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе. Там специально создали военно-спортивный лагерь.

Как рассказал Станислав Калентьев, директор филиала центра «Воин», процесс продолжится и станет более интенсивным. К 1 июля появится собственное общежитие на 100 курсантов. Всего в этом году обучение пройдут 1800 человек.

Владимир ПАВЛОВ.