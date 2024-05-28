На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения

У мемориала на привокзальной площади Южно-Сахалинска собрались родственники погибших, бывшие жители поселка, а также представители органов власти, общественники, священнослужители. В церемонии возложения цветов принял участие губернатор Валерий Лимаренко.

Ночью 28 мая 1995 года мощное землетрясение в считанные минуты разрушило поселок городского типа в Охинском районе. Стихийное бедствие унесло жизни 2040 человек из 3197 жителей Нефтегорска. Землетрясение, уничтожившее Нефтегорск, до сих пор считается самым разрушительным в России за последние сто лет.

29 лет назад Виктория Москалева находилась по делам в Южно-Сахалинске, когда страшная трагедия пришла в ее семью и семьи тысяч нефтегорцев.

– Я очень спешила вернуться на день рождения двоюродной сестры, она была беременна. Почти никто не выжил… Сын погиб там, свекровь, свекр, брат, сестры… Бабушка умерла в больнице. В тот момент, когда это все произошло, это была огромная боль, которую мы делили на всех нефтегорцев. Потом мы разъехались, жизнь продолжилась дальше. Но боль осталась, только из острой перешла в ноющую, – поделилась сахалинка.

Из-под завалов в Нефтегорске удалось спасти чуть более четырехсот человек. Сейчас на месте трагедии установлены мемориал и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить родных, друзей, соседей. Плиты с именами погибших стоят на месте обрушившихся в ту ночь домов.

Во время траурного мероприятия православные священнослужители провели заупокойную службу. Затем была объявлена минута молчания в память о погибших сахалинцах. После собравшиеся возложили цветы к памятнику жертвам нефтегорского землетрясения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Памяти нефтегорцев

И снова наступает эта ночь…

Которая сравнима только с адом!

Корю себя, что всем не смог

Помочь!

Сейчас бы были живы, были рядом.

Увы, мы не всесильные, как Бог,

Хоть и ему порой не всё подвластно.

Две тысячи погибших – вот итог,

И это очень больно и ужасно!

Помянем их мы, всех до одного.

И разом, пусть не поимённо.

Вы – все частичка сердца моего

Безвинно в Нефтегорске

Погребенные…

Василий Буцерка.

От редакции:

Василий Буцерка с красным дипломом окончил Иркутское пожарно-техническое училище, работал в Нефтегорске. В дни страшной трагедии спас 18 земляков. Награждён орденом Мужества. Живёт в Хабаровске. В очередную годовщину разрушительного землетрясения, по возможности, стремится побывать на месте трагедии, где покоятся его мать, дочь и тёща, погибшие под руинами.