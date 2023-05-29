На Сахалине почтили память жертв Нефтегорского землетрясения. Со дня стихийного бедствия, унесшего жизни более двух тысяч человек, прошло 28 лет

В Южно-Сахалинске у мемориала в сквере на привокзальной площади 28 мая собрались члены областного правительства во главе с губернатором Валерием Лимаренко, представители общественности, священнослужители, жители Нефтегорска и их родственники.

Разрушительное землетрясение в поселке Нефтегорск произошло ночью 28 мая 1995 года. Оно стало одним из самых мощных в истории Сахалина – по разным оценкам силой от 7,5 до 9 баллов. Почти все дома были разрушены до основания.

Из-под завалов в Нефтегорске удалось спасти чуть более четырехсот человек. Сейчас на месте трагедии установлены мемориал и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить родных, друзей, соседей. Плиты с именами погибших стоят на месте обрушившихся в ту ночь домов.

Во время траурного мероприятия православные священники провели заупокойную службу. Затем была объявлена минута молчания в память о погибших сахалинцах. После собравшиеся возложили цветы к памятнику жертвам нефтегорского землетрясения. Памятные мероприятия прошли также в Охе и Нефтегорске.

1 июня этого года начинается реконструкция мемориала в память жертв нефтегорского землетрясения на месте бывшего поселка. Специалисты восстановят стену памяти и центральную стелу с постаментом, увенчанную шпилем, сообщила пресс-служба областного правительства. Также будет благоустроена территория.