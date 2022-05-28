На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения

27 лет назад разрушительное стихийное бедствие унесло жизни более двух тысяч человек. Землетрясение в Нефтегорске стало самым мощным в истории Сахалина – по разным оценкам силой от 7,5 до 9 баллов. Почти все дома были разрушены до основания.

Из под завалов зданий удалось спасти чуть более четырехсот человек. Сейчас на месте трагедии установлены мемориал и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить родных, друзей, соседей. Плиты с именами погибших стоят на месте обрушившихся в ту ночь домов.

В Южно-Сахалинске у мемориала в сквере на привокзальной площади собрались члены областного правительства, представители общественности, священнослужители, жители Нефтегорска и их родственники.

Во время траурного мероприятия православные священнослужители провели заупокойную службу. Затем была объявлена минута молчания в память о погибших сахалинцах. После собравшиеся возложили цветы к памятнику жертвам нефтегорского землетрясения.