На Сахалине почтят память трагически погибших Игоря Фархутдинова и его коллег

Памятные мероприятия состоятся 20 августа на территории Воскресенского кафедрального собора в Южно-Сахалинске, который расположен по адресу: бульвар Святителя Иннокентия, 3. Начало – в 12.00.

В этот день, 22 года назад, авиакатастрофа на Камчатке унесла жизни 20 человек – губернатора Игоря Фархутдинова, сотрудников администрации Сахалинской области и членов экипажа.

Участие в памятных мероприятиях традиционно примут родные и близкие погибших, а также представители органов власти и общественности.

Вертолёт Ми-8, летевший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, в условиях плохой видимости отклонился от заданного маршрута и в 16.34 сахалинского времени потерпел крушение недалеко от вулкана Опала на Камчатке.