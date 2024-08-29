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На Сахалине подвели итоги внедорожных соревнований RFC «Тропой тигра 2024»

На территории аэродрома Пушистый в Корсаковском районе завершился всероссийский этап международной серии внедорожных соревнований RFC «Тропой тигра 2024». В течение шести дней за звание чемпиона состязались 26 экипажей из 12 регионов России, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Гонка RFC «Тропой тигра-2024» состоит из небольших по протяженности спецучастков с лимитом времени на её прохождение. Организаторы подготовили для участников трассы с самыми разнообразными препятствиями: это и вода, и грязь, и косогоры. Сложностей добавляли и сахалнская погода, менявшая изнуряющую жару на ливни.

В категории «R3» (стандартные автомобили) победу одержали Виктор Ведерников и Юрий Малахов, вторыми стали Сергей Авдиенко и Алексей Деркач, замкнули тройку лидеров Виктор Приходько и Павел Костромин. Все три экипажа представляли Сахалинскую область.

В категории «R2» (модифицированные) лучший результат показали Максим Смыков и Роман Першин (Приморский край), серебро завоевали Даниил Соловьёв и Роман Айнутдинов (Приморский край), бронзу – Максим и Роман Марисовы (Иркутская область).

«R1» (прототипы) – стала самой многочисленной категорией. В ней приняли участие 14 экипажей, среди которых многократные и действующие чемпионы мира.  Лидерами стали действующие чемпионы мира Сергей Конев и Дмитрий Блинов (Сахалинская область), второй результат у Романа  Кульбака и Михаила Перепелкина (Приморский край, Томская область), третий – у Александра Круткина и Даниила Зарубина (Приморский край).

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