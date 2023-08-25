На Сахалине построят семь объектов здравоохранения 

Это существенно улучшит доступность и качество медицинской помощи, говорит министр здравоохранения области Владимир Кузнецов. В нынешнем году за счет адресной инвестиционной программы появится больница в Южно-Курильске, поликлиники в Поронайске и Тымовском, ФАПы в сёлах Восточное, Лесогорское и Молодёжное, а также патологоанатомические отделения в Ногликах и Макарове.

На возведение и реконструкцию 89 социальных объектов запланировано 20,5 млрд рублей. Модернизация затронет социальную сферу, жилищное строительство, отрасли коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, топливно-энергетический комплекс.

Особое внимание масштабированию потенциала Дальнего Востока уделяет Владимир Путин. Для привлечения инвестиций в регионах создали территории опережающего социально-экономического развития – зоны с беспрецедентным для России набором налоговых и других преференций. Благодаря этому появляются новые предприятия и дополнительные рабочие места. Помимо этого, принимаются меры по улучшению качества жизни, увеличиваются объёмы строительства жилья, развивается транспортная доступность, сообщает пресс-служба регионального правительства.