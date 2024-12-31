На Сахалине появится профессиональное поле для керлинга и 90-метровый трамплин для прыжков на лыжах

Традиционно Сахалинская область удерживает лидирующие позиции в зимних видах спорта. Мужская сборная Сахалина по прыжкам с трамплина – номер один в России. Пятеро спортсменов будут представлять нашу страну на Российско-Китайских зимних играх, которые пройдут в Южно-Сахалинске в январе 2025 года. Островные горнолыжники три года подряд выигрывают Кубок России. Высокие результаты демонстрируют и сноубордисты: регион воспитал прославленную российскую спортсменку – заслуженного мастера спорта, чемпионку мира в параллельном слаломе Софию Надыршину.

Представители зимних видов спорта обратились к губернатору Валерию Лимаренко с предложениями, которые помогут повысить показатели региональных сборных на всероссийском уровне.

В частности, чтобы держать такую высокую планку в спорте высших достижений, немного не хватает количества выездных тренировочных мероприятий для подготовки в межсезонье. Найти дополнительное помещение для детской школы на горе Парковой. Возвести 90-метровый трамплин, построить каток с профессиональными дорожками для керлинга.

Губернатор отметил, что регион готов обеспечивать результативным спортсменам дополнительные учебно-тренировочные сборы за пределами области. Вопрос с дополнительным помещением детской школы по горнолыжному спорту и сноуборду также взяли в работу. Спортсменам помогут подобрать удобные арендные площади среди объектов, которые есть на «Горном воздухе», создадут полноценный трамплинный комплекс.

Валерий Лимаренко поддержал инициативу керлингистов. Также глава региона анонсировал на Сахалине развитие женского хоккея.

— По женскому хоккею мы хотим поставить задачу за три года стать если не чемпионами, то призерами – войти в первую тройку в стране. Почему это возможно? Потому что по материально-технической базе мы проходим, и появились люди, которые готовы за это взяться. Мы получим площадку, где будут проходить международные и всероссийские соревнования, – рассказал губернатор.

Еще в островной столице появится центр медико-биологического сопровождения спортсменов, где они смогут получать физиологическую, фармакологическую, психологическую поддержку, а также проходить реабилитацию. Для атлетов разработают образовательные программы, благодаря которым они смогут готовиться к чемпионатам без отрыва от учебы. Все эти условия помогут увеличить число титулованных спортсменов и зрелищных спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня.