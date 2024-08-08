На Сахалине практически готов к работе уникальный центр водных видов спорта

Он даст возможность развивать в островном регионе прежде диковинные для Дальнего Востока виды спорта и оздоравливать население.

Посетители городского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске обращают внимание на активные работы по благоустройству, развернувшиеся чуть южнее входа в парк с улицы Комсомольской. Работает техника, выкладывается тротуарная плитка, оформляются оригинальные цветочные клумбы. И всё это на фоне фантастического здания, своим профилем напоминающего океанскую волну, – центра водных видов спорта. Последние штрихи – и жемчужина засияет.

Строители рапортуют: здание готово, бассейны полностью заполнены водой, завершена внутренняя отделка помещений. Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой систем мультимедиа и технологического телевидения.

Один бассейн размером 30 на 25 метров имеет «двойное дно», что позволяет по необходимости варьировать глубину от 3 до 6 метров. В одно время здесь будут тренироваться и соревноваться прыгуны с вышек, в другое – спортсмены, чей профиль водное поло или синхронное плавание.

Второй бассейн глубиной 3 метра и площадью 50 на 25 метров с 10 дорожками для плавания. Есть возможность делить его с помощью плавучей перегородки на две отдельные квадратные чаши, каждая со стороной 25 метров. Центр располагает трибунами для зрителей на 1032 посадочных места.

Для спортсменов предусмотрены раздевалки, зал силовой подготовки и кардиотренировки, зал хореографии, зал сухого плавания. А также помещения для тренеров, восстановительный комплекс для реабилитации инвалидов, помещения для судей и для прессы (с конференц-залом!).

Прилегающая территория центра водных видов спорта в законченном виде будет привлекательна для всех горожан и гостей города, здесь можно будет проводить свободное время семьями. Оригинальное уличное освещение, малые формы, продуманное озеленение… Ландшафтный парк станет ещё одним уютным зелёным островом на карте областной столицы.

Площадь застройки около гектара, общая площадь здания почти 18,8 тыс. квадратных метров. Оно буквально начинено современными архитектурными и инженерными решениями. Например, металлические панели и витражи на главном фасаде здания, окружённого колоннадой, образуют почти зеркальную поверхность. Она волнистая и создаёт необыкновенный оптический эффект – две волны.

– Новый центр водных видов спорта – подарок Сахалинской области от компании «Газпром». Инвестиции в островной регион – это залог того, что у нефтегазовой отрасли на Сахалине большое будущее. Новый объект станет жемчужиной Дальнего Востока. Наших способных ребят будут тренировать чемпионы, – говорит глава региона Валерий Лимаренко.

С вводом в строй такого замечательного объекта областной центр полностью закроет свои потребности в бассейнах.

Большой корабль набирает звёздную команду

Тем временем, пока строители заняты последними штрихами, спортивная школа водных видов спорта во главе с директором Сергеем Мелешковым строит большие перспективные планы. Как сообщили в региональном министерстве спорта, предстоит развивать ряд абсолютно новых для сахалинской школы направлений: водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду с трамплина, адаптивное плавание. До сегодняшнего дня на Дальнем Востоке синхронное плавание развивалось только в Приморье и в Хабаровском крае, водное поло только в Благовещенске, а прыжки в воду нигде. Требуются тренеры.

С водным поло уже определились, будущих олимпийских звёзд тренирует чемпион Европы, мастер спорта международного класса Игорь Харитонов. Занятия пока проводятся в комплексе «Аква-Сити». Синхронным плаванием, по предварительным данным, займётся пятикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Анастасия Архиповская, а вторым тренером будет в прошлом известная спортсменка Анастасия Криницкая. Началась запись в секции отделения синхронного плавания.

Действующее отделение спортивного плавания «усилят» чемпионом мира, участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заслуженным мастером спорта Даниилом Пахомовым. К этой работе готова подключиться и его супруга, чемпионка Европы, участница Олимпиады в Токио, мастер спорта международного класса Мария Темникова.

Идут переговоры с супружеской четой из Санкт-Петербурга Романом и Светланой Данюковыми, оба – опытные тренеры по прыжкам в воду.

Центр соответствует самым высоким требованиям для проведения соревнований всероссийского и международного уровней, вполне может претендовать на звание одного из лучших объектов на Дальнем Востоке и в Российской Федерации. Он будет передан в управление спортшколе, при этом будет доступен и для оказания спортивно-оздоровительных и досуговых услуг жителям города.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

Заказчиком строительства выступают ПАО «Газпром» и правительство Сахалинской области. Заказчик-застройщик – ООО «ГЭХ Инжиниринг». Генеральный подрядчик – АО «ТЭК Мосэнергия». Генеральный проектировщик – ООО ПИ «Арена». Объект возводится за счёт инвестиций ПАО «Газпром».