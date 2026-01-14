На Сахалине пресечены нарушения миграционного законодательства

В Сахалинской области завершилось межведомственное профилактическое мероприятие, направленное на контроль за соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации.

Как сообщил отдел информации и общественных связей управления МВД по Сахалинской области, в рейде приняли участие сотрудники управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, управления уголовного розыска и Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии.

Основными целями проверок стали государственный контроль в сфере миграции, пресечение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы, а также выявление лиц, находящихся на территории страны нелегально. Проверочные мероприятия охватили торговые объекты Южно-Сахалинска, заведения общественного питания, развлекательные комплексы и места компактного проживания иностранных граждан.

Полицейскими было проверено 306 иностранных граждан. К административной ответственности привлечено 16 человек. Сотрудниками полиции выявлены нарушения, предусмотренные следующими статьями Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ):

2 факта незаконного осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ);

4 факта нарушения правил въезда либо режима пребывания в РФ (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ);

2 факта несоблюдения ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ);

7 фактов нарушения режима пребывания в РФ, выразившегося в отсутствии документов, подтверждающих право на нахождение в стране, или в уклонении от выезда (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ);

1 факт уклонения от исполнения административного наказания в виде самоконтролируемого выезда за пределы РФ (ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ).

Кроме того, в настоящее время проводится проверка по 4 материалам для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы, назначены штрафы и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении работодателей, допустивших незаконное привлечение мигрантов к труду, инициированы дополнительные проверки.

Работу по выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции будет продолжена.