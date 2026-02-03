На Сахалине приёмная дочь в коме, приёмная мать под стражей

Девятнадцатый день пятилетняя Эвелина, несмотря на усилия врачей областной детской больницы, не реагирует ни на звуки, ни на боль. Кома погрузила её в бессознательное состояние, отсекла от реального мира. Ребёнок оказался на грани жизни и небытия.

Врачи делают всё возможное, чтобы вытащить девочку из опаснейшего глубокого сна. Получают телемедицинские консультации у специалистов Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ им. Н. Пирогова. Но пока Эвелина в тяжёлом состоянии.

Что за трагедия произошла с ребёнком? Ответ на этот непростой вопрос ищет отдел по расследованию особо важных дел следственного комитета по Сахалинской области. Ведь на теле девочки из приёмной семьи обнаружены не только свежие гематомы, синяки, ушибы.

Как выяснилось, в октябре прошлого года она уже поступала в детскую больницу областного центра со следами значительных телесных повреждений. Медики сигнализировали об этом, но безрезультатно. Быть может, потому, что у органов опеки и попечительства эта приёмная семья на хорошем счету и характеризуется абсолютно положительно. Тем более, что приёмная мама Эвелины – педагог.

Ребёнок посещал детский сад, но от воспитателей не было тревожных сигналов в органы опеки и попечительства. То ли они не замечали на девочке синяков и ушибов, то ли замечали, но помалкивали. С этим, вероятно, тоже будут разбираться. Прокуратура комплексно проверяет работу органов системы профилактики, здравоохранения, образования Южно-Сахалинска.

Сейчас, находясь под стражей, 39-летняя приёмная мать уверяет, что причина комы – падение девочки с лестницы их двухэтажного дома. Однако следственный комитет завёл на подозреваемую уголовное дело по ст. 117 УК РФ «истязание» и «умышленное причинение вреда здоровью малолетнего».

Пятилетней Эвелине судьба уготовила немало испытаний. Она осталась без родной мамы, которую из-за пристрастия к алкоголю лишили материнства. Эти обстоятельства разлучили девочку с сестрой и братом. Родная бабушка тогда, как и дочь, вела асоциальный образ жизни. С 2011 по 2016 год родительница 13 раз привлекалась к ответственности за злоупотребление алкоголем и ненадлежащее воспитание наследницы.

Не работала, жила в однокомнатной запущенной квартире. Потому органы опеки не могли отдать ей внучку.

Позже бабушка одумалась. Устроилась на работу, отремонтировала квартиру, и ей оформили опекунство на годовалого внука. А Эвелину к тому времени уже удочерила проверенная органами опеки и попечительства Южно-Сахалинска благополучная семья.

Готовя эту публикацию, мы поинтересовались у профильных специалистов: был ли в их практике подобный случай? Ответы были отрицательные. Вот и уполномоченная по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская оценивает случившееся с Эвелиной как вопиющий факт.

– На мой взгляд, есть пробел в законодательстве. На федеральном уровне пора менять систему подбора и проверки кандидатов в опекуны, – говорит она. – И не только на справку смотреть – состоит человек на учёте в психбольнице или нет. Надо проводить более жёсткий отбор, с помощью психологических тестов проводить более глубокие обследования личности приёмных родителей. Это же не просто так – взять приёмного ребёнка и воспитывать. Ему требуется даже больше заботы и душевного тепла, чем родному.

Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выступает инициатором реформы органов опеки и попечительства, предлагает создать концепцию дальнейшего развития их компетенций и полномочий. Эксперты федерального уровня продумывают программу обучения кандидатов-опекунов с учётом современных веяний. И это правильно с точки зрения защиты прав ребёнка, но требует времени. А пока пробелы в законодательстве нередко оборачиваются бедой и трагедиями.

В администрации города после случившегося назначили внутреннюю проверку для оценки действий должностных лиц органов опеки и попечительства. Департамент образования проинформировал редакцию о проведении всестороннего расследования. Он сообщил, что отдел опеки и попечительства наладил полное взаимодействие с правоохранительными органами. Будем ждать результатов их расследования.

Имя Эвелина означает «жизнелюбие», «жизненную силу». Быть может, оно ей – во спасение. В детстве обладательницу этого имени характеризуют так: «Это настоящий вихрь энергии и любопытства. Она задаёт тысячу вопросов в минуту, стремится всё потрогать, попробовать, исследовать. Её любознательность не знает границ, а упрямство может сводить с ума даже самых терпеливых родителей. Однако именно эти качества в будущем станут основой её успеха».

Самое главное сейчас, чтобы девочка вышла из комы.

Людмила Степанец.